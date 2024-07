Für das Quartal bis zum 30. Juni 2024

31. Juli 2024 / IRW-Press

Tennant Minerals Limited ("Tennant" oder "das Unternehmen") konzentrierte sich in dem am 30. Juni 2024 zu Ende gegangenen Quartal ("das Quartal") weiterhin auf sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Barkly im Northern Territory und die hochgradige Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird ("Bluebird"). Bluebird gilt als eine der bedeutendsten Entdeckungen einer eisenoxidhaltigen Kupfer-Gold-Mineralisierung im Stil von Tennant Creek seit über 20 Jahren.

Das Unternehmen begann die Explorationssaison 2024 während des Quartals und schloss ein Bohrprogramm ab, das 22 Reverse-Circulation-Bohrungen (RC) über 6.253 m umfasste. Die Bohrungen erprobten erfolgreich die östlichen und westlichen Ausläufer der bekannten hochgradigen Kupfer-Gold-Mineralisierung bei Bluebird und umfassten die ersten neuen Step-Out-Bohrungen in Richtung der aussichtsreichen Perseverance-Ziele, die 1,5 km westlich von Bluebird liegen.

Die Proben aus dem Bohrprogramm wurden an Perth Laboratories geschickt; die Untersuchungsergebnisse werden nach Erhalt zusammengefasst und dem Markt bekannt gegeben.

Im Laufe des Quartals hat das Unternehmen weitere Ergebnisse der laufenden metallurgischen Testarbeiten an Diamantbohrkernproben von Bluebird erhalten. Die Ergebnisse der Flotationstestarbeiten an Großproben aus den Diamantkernbohrlöchern BBDD0045 und BBDD0046 von Bluebird bestätigten eine hervorragende Flotationsausbeute und hohe Konzentratgehalte an Kupfer (Cu) und Gold (Au). Die Konzentratgehalte von bis zu 29,6 % Cu und 3,96 g/t Au übertrafen die kommerziellen Referenzwerte, wobei 94,4 % Cu und 75,8 % Au gewonnen werden konnten.

Das Unternehmen schloss zu Beginn des Quartals eine erfolgreiche Kapitalbeschaffung von 4,78 Mio. $ ab. Die Platzierung wurde sehr gut angenommen und stellt sicher, dass das Unternehmen seine Explorationsbohrungen im Jahr 2024 aktiv fortsetzen kann.

Der CEO von Tennant Minerals, Vincent Algar, äußerte sich zu den Fortschritten im Quartal:

"Der Abschluss unseres ersten Bohrprogramms im Jahr 2024 hat uns mehrere neue Möglichkeiten eröffnet, Bluebird nach Osten und Westen zu erweitern um nach weiteren Vorkommen wie dieser aufregenden Kupfer-Gold-Entdeckung innerhalb des 2,5 km langen Bluebird-Perseverance-Korridors zu suchen, von dem bisher nur 500 m erprobt wurden.

Die Attraktivität von Bluebird und das Potenzial für neue Entdeckungen in den zu 100 % unternehmenseigenen Barkly-Liegenschaften kommen zu einer Zeit, in der Investoren von der weltweit steigenden Nachfrage nach Kupfer und den hohen Preisen für Kupfer und Gold profitieren können.

Die Bohr- und Feldprogramme dieses Jahres werden für das Unternehmen von großer Bedeutung sein, da wir auf dem Weg zur Bestimmung einer ersten Mineralressource und dem Beginn von Entwicklungsstudien vorankommen. Alle metallurgischen Testarbeiten haben die Erwartungen übertroffen. Diese Aktivitäten werden Tennant Minerals weiterhin als Hauptakteur im verjüngten Mineralfeld Tennant Creek definieren - ein Feld, das bereits über 5,5 Mio. Unzen Gold und 700 kt Kupfer produziert hat."

Highlights des Quartals

Bluebird Kupfer-Gold Bohrprogramm (Projekt Barkly, TMS 100 %)

Im Laufe des Quartals meldete das Unternehmen1 das erste seiner Bohrprogramme für 2024 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Barkly, das sich 40 km östlich von Tennant Creek im Northern Territory im reichhaltig ausgestatteten Tennant Creek Mineralfeld (TCMF) befindet, das von 1934 bis 2005 5,5 Mio. Unzen Gold und 700 kt Kupfer produzierte2.

Bild 1: Topdrill-RC-Bohrgerät bei der Erprobung von Erweiterungen der Bluebird-Entdeckung

Abbildung 1: Planprojektion von Bluebird mit 3D-Gravitationsinversionsmodel sowie aktuellen und geplanten Bohrungen

In der ersten Phase des Bohrprogramms waren etwa 4.500 m RC-Bohrungen geplant, um die flach abfallende, mächtige und hochgradige Gold- und Kupferzone zu erproben, die sich westlich und östlich von Bluebird erstreckt, und um die voraussichtlichen Erweiterungen in der Tiefe zu erkunden (Abbildung 1).

Das Unternehmen hat das ursprünglich geplante Programm erfolgreich abgeschlossen und im Laufe des Quartals weitere 1.753 m gebohrt. Dieses erste Programm der Explorationssaison 2024 umfasste 22 Reverse-Circulation (RC)-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 6.253 m. Die Bohrungen beinhalteten die ersten neuen Step-Out-Bohrungen in Richtung der aussichtsreichen Perseverance-Ziele, die 1,5 km westlich von Bluebird liegen. (Bild 1)

Die Proben aus dem Bohrprogramm wurden an Perth Laboratories geschickt; die Untersuchungsergebnisse werden zusammengestellt und dem Markt nach Erhalt mitgeteilt.

Die Bohrungen zielten auf unmittelbare Erweiterungen der hochgradigen Kupfer- und Bonanza-Goldzonen ab, die nach Osten, Westen und in der Tiefe offen sind, und zielen darauf ab, auf der großen Anzahl früherer außergewöhnlicher Abschnitte bei Bluebird aufzubauen, einschließlich:

- 14,1 m mit 7,6 % Cu, 2,4 g/t Au ab 90,64 m Tiefe einschl. 2,6 m mit 18,8 % Cu, 12,3 g/t Au3 in Bohrloch BBDD0042,

- 17,95 m mit 11,1 g/t Au, 2,7 % Cu ab 131 m Tiefe einschl. 5,1 m mit 38,6 Au %, 6,1 % Cu4 in Bohrloch BBDD0026,

- 61,8 m mit 2,3 % Cu, 0,4 g/t Au ab 149,2 m Tiefe einschl. 6,8 m mit 17 % Cu, 0,5 g/t Au5 in Bohrloch BBDD0045,

- 30,5 m mit 6,2 % Cu, 6,8 g/t Au ab 153,6 m Tiefe einschl. 17,8 m mit 5,2 % Cu, 11,5 g/t Au6 in Bohrloch BBDD0018,

- 63 m mit 2,1 % Cu, 4,6 g/t Au ab 153 m Tiefe einschl. 27,55 m mit 3,6 % Cu, 10,0 g/t Au7 in Bohrloch BBDD0012, und

- 24 m mit 0,66 % Cu, 11,8 g/t Au ab 161 m Tiefe einschl. 5,7 m mit 0,74 % Cu, 49,3 g/t Au8 in Bohrloch BBDD0021.

ZWEITE BOHRPHASE

Im Anschluss an das jüngste Bohrprogramm ist eine zweite Phase mit RC- und Diamantbohrungen geplant. Abhängig von den Ergebnissen des Programms wird die nächste Bohrphase alle neu identifizierten mineralisierten Strukturen und andere kürzlich identifizierte Ziele für Wiederholungen von Bluebird innerhalb des 2,5 km langen Bluebird-Perseverance-Korridors (siehe Schwerkraftinversion- und Prospektionsstandorte, Abbildung 1) testen.

Im Rahmen dieser zweiten Bohrphase wird auch die 1,5 km westlich von Bluebird gelegene Zielzone Perseverance erkundet. Dem Unternehmen ist es gelungen, von der Regierung des Northern Territory eine Förderung ("Resourcing the Territory") von bis zu 50 % der Kosten für ein tiefes Diamantbohrloch zu erhalten, in dem die ausgedehnte geophysikalische Zielzone im Einfallen westlich der historischen Goldmine Perseverance erkundet wird. Hier liegen bereits hochgradige Goldergebnisse von bis zu 3 m mit 50 g/t Au9 ab 42 m Tiefe in Bohrloch PERC015 und 3 m mit 43,2 g/t Au9 ab 72 m Tiefe in Bohrloch PERC001 vor.

Regionale Exploration

Die Explorationsaktivitäten werden in den breiteren Barkly-Explorations-Liegenschaften fortgesetzt, wobei das Team aktiv detaillierte Kartierungen und geochemische Probenahmen auf mehreren potenziellen Bohrzielen durchführt. Die geophysikalische, geologische und geochemische Signatur der hochgradigen Bluebird-Mineralisierung erweist sich als sehr wertvoll für die Exploration der weiteren Liegenschaften.

EXZELLENTE ERGEBNISSE DER METALLURGISCHEN TESTARBEITEN BEI BLUEBIRD

Im Laufe des Quartals erhielt das Unternehmen weitere Ergebnisse der laufenden metallurgischen Testarbeiten von Diamantbohrkernproben von der hochgradigen Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird im Northern Territory10.

Die Mineralisierung bei Bluebird steht in Zusammenhang mit einer intensiven Hämatitalteration und Brekziation mit Malachit, nativem Kupfer und sichtbarem Gold in den oberen Teilen der Zone, die in eine primäre Sulfidmineralisierung mit Chalkosin, Bornit und Chalkopyrit übergehen.

Nach dem Abschluss der Flotationstests in der Cleaner-Stufe von mineralisierten Proben hat die metallurgische Beratungsfirma des Unternehmens, Strategic Metallurgy, darauf hingewiesen, dass eine mögliche kommerzielle Prozessanlage unter Verwendung von Bluebird-Materialien ein Kupferkonzentrat von 24-29 % Cu mit einer Kupferausbeute von über 90 % aus allen Materialien10 produzieren könnte, wenn ähnliche Flotations-Voraussetzungen vorliegen. Zusammen mit dem Kupferkonzentrat wird Gold mit einem durchschnittlichen Gehalt zwischen 1,5 g/t Au und 4 g/t Au gemeldet, wobei zwischen 58 % und 79 % Au gewonnen werden. Der Rest des Goldes befindet sich im Flotationsrückstand, der Gegenstand laufender Gravitations- und Cyanidationstests ist.

Es wurde ein einziger Satz optimaler Bedingungen für die Aufbereitung von frischem Material, Übergangsmaterial und sehr hochgradigem Material ohne Beeinträchtigung der Flotationsleistung ermittelt. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, ein Extraktionsverfahren für die Kupfer- und Goldmineralisierung von Bluebird sowie für andere kritische Elemente wie Wismut und Kobalt zu entwickeln und gleichzeitig eine solide Grundlage für ein betriebswirtschaftliches Modell für das Projekt zu schaffen.

Bei früheren Bergbau- und Verarbeitungsbetrieben innerhalb des Tennant Creek Mineral Fields, wie z.B. in der Peko-Mine11, wurden Flotationsabgänge mit Gravitations- und Cyanidationslaugung aufbereitet, um das nach der Kupferextraktion verbleibende Gold erfolgreich aus den Bergen zu gewinnen. Das Vorhandensein von Gold in den Abgängen bei Peko (bis zu ~30 %3) stimmt mit den bisherigen Ergebnissen von Bluebird überein, und das Unternehmen arbeitet weiter an der Entwicklung dieses Teils des Verarbeitungskreislaufs, um die Goldgewinnung erheblich zu steigern.

Die Ergebnisse der jüngsten Flotationstestarbeiten (Abbildung 2 und Tabelle 1) an Großproben aus den Diamantkernbohrlöchern BBDD0045 und BBDD0046 von Bluebird10,12 bestätigten ausgezeichnete Flotationsgewinnungsraten und hochkonzentrierte Gehalte an Kupfer (Cu) und Gold (Au), die über den kommerziellen Referenzwerten liegen13.

Die Ergebnisse der Testarbeiten umfassen:

- Saubere Flotationsergebnisse einer Chalkopyrit-(Kupfersulfid-) reichen Probe BBDD0045 mit einem Gehalt von 2,7 % Cu und 0,47 g/t Au ergaben einen außergewöhnlichen Konzentratgehalt von 29,6 % Cu und 3,96 g/t Au, wobei 94,4 % des Cu und 75,8 % des Au gewonnen wurden (Bild 2).

- Eine hochgradige Kupfer- und Gold-Unterprobe aus BBDD0045 mit einem Gehalt von 9,7 % Cu und 1,55 g/t Au ergab einen Konzentrat-Gehalt von 26,5 % Cu und 2,36 g/t Au, wobei 98 % Cu und 57 % Au gewonnen werden konnten.

- Eine Probe aus BBDD0046 (1,14 % Cu und 0,08 g/t Au), die Kupfersulfid-Minerale mit höherem Gehalt an Bornit und Kupferglanz sowie Chalkopyrit enthielt, ergab einen Konzentrat-Gehalt von 25,4 % Cu und 1,84 g/t Au, wobei in der Cleaner-Flotation 91,3 % Cu und 79,3 % Au gewonnen wurden.

Die Diagramme für den Flotationskupfergehalt und die Gewinnungsrate für diese Tests sind in Abbildung 2 dargestellt, die Ergebnisse für den Konzentratgehalt und die Gewinnungsrate sind in Tabelle 1 unten zusammengefasst.

Bild 2: Cleaner-Flotationskonzentration von Chalkopyrit aus BBDD0045, Bluebird

Abbildung 2: Kupferkonzentrat-Gewinnungskurve - Cleaner-Flotationskonzentrate Bluebird

Tabelle 1: Tabelle für Cleaner-Flotationskonzentrat, Beschickung und Gewinnung, Cu-Au, Bluebird

Met Probe /Auftragsnummer Kalkulierte Beschickung Konzentratgehalt und Gewinnung Cu Au Gewicht % der Beschickung Cu Gewinnung Au Gewinnung (%) (g/t) (%) (%) (g/t) (%) BB_45_1/ JR0037 2,16 0,22 8,68 24,2 97,3 1,5 58,2 BB_45_AD/ JR032 2,18 0,36 6,97 29,6 94,4 3,96 75,8 BB_45_AD_H/ JR044 8,75 1,35 32,5 26,5 98,2 2,36 56,9 BB_46_1 / JR040 1,29 0,11 4,65 25,4 91,3 1,84 79,3

LAUFENDE UND ZUKÜNFTIGE METALLURGISCHE ARBEITEN

Die hervorragenden Ergebnisse, die bei den bisherigen Testarbeiten erzielt wurden, stimmen sehr zuversichtlich für die Entwicklung einer einfachen und unkomplizierten Aufbereitungsmethode, um wirtschaftliche Kupfer- und Goldkonzentrate aus einem zukünftigen Betrieb bei Bluebird zu gewinnen. Der Zweck dieser ersten Phase der metallurgischen Testarbeiten an den Massenproben von Bluebird besteht letztendlich darin, das Extraktionsverhalten von Kupfer und Gold in der Mineralisierung zu verstehen und diese Informationen zu nutzen, um einen vorläufigen Aufbereitungskreislauf für die identifizierte Mineralisierung zu entwickeln.

Weitere Arbeiten werden in den folgenden Bereichen durchgeführt, um unser Verständnis des metallurgischen Verhaltens der Bluebird-Mineralisierung zu verbessern;

- Verbesserung der optimalen Bedingungen für alle Materialarten, um das Design des Aufbereitungskreislaufs zu vereinfachen und das wirtschaftliche Ergebnis zu maximieren.

- Die Goldausbeute in Kupferflotationskonzentraten liegt in den bisherigen Ergebnissen zwischen 58 und 79 % Au. Eine weitere Untersuchung dieser Schwankungen bei der Goldgewinnung und eine Optimierung der Methode zur Rückgewinnung des verbleibenden Goldes in den Kupferkonzentrat-Tailings wird derzeit durchgeführt. Weitere Arbeiten werden auch die Gewinnung von Gold in Gravitationskonzentraten optimieren, wie bereits an die ASX12 gemeldet. Angesichts der derzeit hohen Goldpreise sind diese Arbeiten für das Projekt von großer Bedeutung.

- Die bisherigen Testarbeiten wurden sowohl an frischen als auch teilweise oxidierten Kupfersulfiden durchgeführt. Die Identifizierung anderer Mineralisierungstypen erfordert weitere Testarbeiten an verschiedenen Probenmaterialien, um zu gewährleisten, dass alle Materialien, die für eine zukünftige Anlage in Frage kommen, verstanden und bei den Tests berücksichtigt werden.

- Entwicklung eines Weges für die Gewinnung von kritischen Mineralien, von denen bekannt ist, dass sie bei Bluebird vorkommen, einschließlich Kobalt und Wismut.

ERFOLGREICHE KAPITALBESCHAFFUNG ABGESCHLOSSEN

Während des Quartals konnte Tennant Minerals durch die Ausgabe von 191 Mio. voll eingezahlten Stammaktien (ASX:TMS) zu 0,025 $ pro Aktie ("Platzierung") 4,775 Mio. $ (vor Kosten) aufnehmen. Die Platzierung wurde unter Nutzung der verfügbaren Kapazitäten des Unternehmens gemäß ASX Listing Rules 7.1 und 7.1A.14 abgeschlossen.

Zusätzlich wird das Unternehmen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre, eine Option für jede gezeichnete Aktie der Platzierung ausgeben, d.h. 191 Mio. Optionen an Investoren, und 28,875 Mio. Optionen an Broker, die an der Kapitalerhöhung beteiligt waren. Die Optionen können zu einem Preis von 0,048 $ (4,8 c) ausgeübt werden und haben eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2027.

TMS wird die Genehmigung der Aktionäre für die Ausgabe aller neuen Optionen sowie für andere Beschlüsse auf einer außerordentlichen Hauptversammlung ("EGM") einholen, die am 14. August 2024 in Perth stattfindet. Nach Erhalt der Zustimmung der Aktionäre wird das Unternehmen bei der ASX die Notierung aller in der Bekanntmachung der Versammlung15 aufgeführten Optionen beantragen.

GEPLANTE AKTIVITÄTEN IM SEPTEMBER-QUARTAL 2024

Das Unternehmen bereitet sich darauf vor, die Exploration auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Barkly in der Nähe von Tennant Creek im Northern Territory fortzusetzen. Der Schwerpunkt wird weiterhin auf Bluebird und entlang des äußerst aussichtsreichen 2,5 km langen Bluebird-Perseverance-Korridors liegen. Die Ergebnisse der vor kurzem abgeschlossenen Bohrungen werden für das laufende Quartal erwartet und dienen der Planung der nächsten Bohrphasen.

Die Bohrungen innerhalb des Korridors Bluebird-Perseverance im Jahr 2024 verfolgen zwei Ziele:

a) Erweiterung der hochgradigen Kupfer-Gold-Mineralisierung bei Bluebird, um eine erste Mineralressource für das Projekt zu definieren

b) Erprobung einer Reihe von "Bluebird-ähnlichen" Zielen entlang des Streichens und in der Tiefe

Diese zweite Bohrphase wird die Erprobung des Ziels Perseverance beinhalten, das sich 1,5 km westlich von Bluebird befindet. Dem Unternehmen ist es gelungen, einen Zuschuss der Regierung von NT ("Resourcing the Territory") zu erhalten, der bis zu 50 % der Kosten für ein tiefes Diamantbohrloch umfasst, das das große geophysikalische Ziel in der Tiefe und westlich der historischen Goldmine Perseverance erprobt, wo frühere hochgradige Goldergebnisse bis zu 3 m mit 50 g/t Au9 aus 42 m in PERC015 und 3 m @ 43,2 g/t Au9 aus 72 m in PERC001 enthalten. (siehe Abbildung 1).

Die zweite Phase der RC- und Diamantbohrungen wird die Ergebnisse des vor kurzem abgeschlossenen RC-Bohrprogramms bei Bluebird erweitern. Je nach den Ergebnissen des Programms werden die Bohrungen alle neu identifizierten mineralisierten Strukturen testen.

Nachfolgende metallurgische Testarbeiten zur Bewertung der Goldgewinnung mittels Gravitation sind derzeit im Gange. Ziel ist es, die Metallausbeute bei der Planung des Aufbereitungskreislaufs zu maximieren.

Nach dem Abschluss dieser nächsten Bohrphase und der metallurgischen Testarbeiten plant das Unternehmen die Durchführung einer Mineralressourcenmodellierung, bei der eine Ressource mit Potenzial für einen eigenständigen Kupfer-Gold-Abbau- und -Verarbeitungsbetrieb beim Projekt Barkly angestrebt wird (siehe Standort, Abbildung 3, unten).

Abbildung 3: Projekt Barkly, 5 km Schwerkraftkorridor Bluebird und wichtige Kupfer-Gold-Zielzonen.

ÜBER DAS PROJEKT BARKLY UND DIE KUPFER-GOLD-ENTDECKUNG BLUEBIRD

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Barkly, zu dem auch die unternehmenseigene hochgradige Kupfer-Gold-Grünflächen-Entdeckung Bluebird gehört, liegt am östlichen Rand des reichhaltigen Mineralfeldes Tennant Creek, das zwischen 1934 und 2005 über 5,5 Millionen oz Gold und über 700.000 Kupfer produzierte2 (Abbildung 4).

Abbildung 4: Standort des Projekts Barkly und der wichtigsten historischen Minen im Mineralfeld Tennant Creek

Die bei Bluebird durchschnittene Mineralisierung ist typisch für die hochgradigen Kupfer-Gold-Erzkörper im Mineralfeld Tennant Creek. Die hochgradige Mineralisierung steht in Zusammenhang mit einer intensiven Hämatitalteration und -brekziation mit sekundärem Malachit (Kupfercarbonat) in den oberen Bereichen sowie nativem Kupfer, das in der Tiefe in eine primäre Sulfidmineralisierung übergeht, einschließlich Kupferglanz, Bornit und Chalkopyrit.

Im Rahmen der bisherigen Bohrungen wurde eine hochgradige Kupfer-Gold-Mineralisierung bei Bluebird auf einer Streichenlänge von 500 m und in einer Tiefe von über 250 m identifiziert. Die neue Entdeckung Bluebird East weist das Potenzial auf, das Profil der Mineralisierung ab der Oberfläche bis in eine Tiefe von über 400 m und über eine Streichenlänge von über 800 m zu erweitern. Die Mineralisierung ist in Richtung Osten und Westen sowie in die Tiefe weiterhin offen.

Das Unternehmen verfolgt den doppelten Ansatz, das Ressourcenpotenzials der Entdeckung Bluebird zu definieren, während es andere wichtige Ziele innerhalb des Bluebird-Perseverance Korridors und in der Region auf der Grundlage von Geochemie, Schwerkraft-, Magnetik- und IP-Widerstandsfähigkeitsmodellen erprobt.

UNTERNEHMENSBERICHT

Am Ende des Juniquartals verfügte das Unternehmen über Barreserven von 4.470.000 $. Die gesamten Barmittelabflüsse für das Quartal beliefen sich auf 770.000 $, wobei der Großteil der Ausgaben, nämlich 648.000 $, für Explorationsarbeiten vor Ort verwendet wurde (siehe Anhang 5B Quartals-Cashflow-Bericht).

