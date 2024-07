Laut der von Expereo in Auftrag gegebenen Umfrage unter Technologieführungskräften

Mehr als ein Drittel (35 %) der globalen Unternehmen haben Schwierigkeiten, wichtige Fachkräfte in den Bereichen KI, Daten und Automatisierung zu halten oder zu gewinnen, was ihre optimistischen KI-Ambitionen bedroht. Dies geht aus einem von Expereo in Auftrag gegebenen IDC InfoBrief, Enterprise Horizons 2024*, hervor, der ein kritisch niedriges Angebot an KI-Fachwissen aufzeigt, obwohl KI inzwischen als die höchste Priorität für CIOs weltweit gilt.

Die Umfrage unter 650 Technologieführungskräften in globalen Unternehmen in Europa, den USA und APAC ergab, dass die Unternehmen nicht nur Schwierigkeiten haben, wichtige Talente zu gewinnen oder zu halten, sondern dass auch ihre derzeitigen externen Technologiepartner nicht auf ihre KI-Ambitionen abgestimmt sind. 29 der CIOs weltweit gaben an, dass ihre derzeitigen externen Technologiepartner nicht über die richtigen Fähigkeiten verfügen, um KI-Initiativen zu unterstützen, und 28 der weltweit Befragten halten regionale Unterschiede bei der Fähigkeit zur Umsetzung von KI-Initiativen für eine der größten Herausforderungen.

Ein weiteres Haupthindernis für die Verwirklichung von KI-Ambitionen ist der Umgang mit KI-Governance und -Ethik (36 %). Dies bezieht sich auf anhaltende Herausforderungen wie Regulierung, Vertrauen und Datenschutz, wenn es um den Einsatz von KI-Tools in einem geschäftlichen Umfeld geht. Dies ist eine weitere Sorge, die durch die Unterstützung und Anleitung erfahrener KI-Talente gelindert werden könnte.

Die Umfrage ergab, dass 42 der CIOs auch der Meinung sind, dass die Schulung für neue Arbeitsweisen, die sich aus der KI ergeben, eine der größten IT-Herausforderungen bei der Unterstützung von Remote- und Hybrid-Mitarbeitern ist, und 39 gaben an, dass das Verständnis dafür, wie Mitarbeiter KI nutzen, jetzt ein Problem darstellt.

Netzwerkleistung und Flexibilität gehören außerdem zu den Schlüsselfaktoren, die Unternehmen daran hindern, KI in großem Umfang zu implementieren. Auf die Frage, was die Netzwerke ihres Unternehmens daran hindert oder einschränkt, große Daten- oder KI-Projekte zu unterstützen, nannten 38 der Befragten weltweit die Netzwerkleistung, z. B. die Reaktionsfähigkeit oder Latenzzeit von Anwendungen, und 38 der Befragten weltweit gaben außerdem an, dass ihre Netzwerke nicht flexibel nach Bedarf skaliert werden können.

Darüber hinaus wurde die Rekrutierung von Netzwerktalenten als zweitschwerster Bereich genannt, den 36 der Befragten weltweit als zentrale Herausforderung bezeichneten. Dies deutet darauf hin, dass die Unternehmen nicht nur Schwierigkeiten haben, KI-Talente zu finden, sondern auch Talente für die Kerninfrastruktur.

Trotz dieser Herausforderungen gehen 32 der CIOs bei der KI-Implementierung vorsichtig vor, und 44 sind begeistert und bereit, KI-Initiativen in Angriff zu nehmen. Weniger als eines von 10 globalen Unternehmen (8 %) ist überhaupt nicht bereit, KI einzuführen. Auf die Frage, wie lange es dauern wird, bis ihr Unternehmen KI-Initiativen implementiert, erwartet mehr als ein Viertel der weltweit Befragten (36 %), dass sie innerhalb der nächsten 12 Monate KI-Initiativen im Bereich Cybersicherheit implementieren werden

Ben Elms, CE von Expereo, kommentiert:

"CIOs müssen mit den Marktinnovationen, den Kundenerwartungen und dem harten Wettbewerb im Bereich der KI Schritt halten und gleichzeitig sicherstellen, dass sie die Technologie verantwortungsvoll und effektiv einsetzen, ohne bei der Qualität Abstriche zu machen. Dies ist ein schwieriger Balanceakt, und ohne die notwendigen Fähigkeiten vor Ort, getrieben durch den Wettbewerb um KI- und Kernnetzwerk-Talente, sollten CIOs darauf achten, entscheidendes Fachwissen auszulagern und mit den richtigen Technologieanbietern zusammenzuarbeiten, die das lokale Fachwissen und Wachstumsinitiativen anbieten können, die für sie funktionieren."

"Netzwerktechnologie, Datenstrategien und eine breitere technische Infrastruktur sind allesamt Schlüsselbereiche, die an KI-Initiativen angrenzen und die ebenfalls nicht ignoriert werden dürfen."

