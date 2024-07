In dieser Woche zeigen Edelmetalle eine einheitlich positive Entwicklung, die Anleger aufmerksam verfolgen. Gold, Silber, Platin und Palladium verzeichnen allesamt Zugewinne, was ihre Attraktivität unterstreicht. Mit Preisen, die am Mittwochmorgen für Gold bei 2420 US-Dollar und Silber bei 28.57 US-Dollar lagen, sowie einer beeindruckenden Steigerung bei Platin, bleibt das Interesse an diesen Anlagen hoch. Diese Analyse beleuchtet die Faktoren hinter dieser Entwicklung und die langfristigen Aussichten dieser wertvollen Metalle.Die positive Performance der Edelmetalle in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...