Die Rheinmetall-Aktie bewegt sich weiterhin um die 500-Euro-Marke. Ein Ausbruch in höhere Gefilde dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, da der Rüstungskonzern seine Expansion in allen Segmenten vorantreibt und auch die Analysten reihenweise die Kursziele erhöhen. In dieses Bild passen die aktuellen Nachrichten aus Ungarn.Gestern wurde die neueste Munitionsfabrik des Rüstungsunternehmens Rheinmetall im ungarischen Várpalota offiziell eingeweiht. In dem Werk wird künftig Munition im Kaliber 30 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...