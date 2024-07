Die Woche ist vollgepackt mit wichtigen Terminen und Anleger warten gespannt auf neue Daten aus den USA. Vor den am Mittwoch erwarteten Zinsaussagen der US-Notenbank Fed sowie weiteren Quartalsbilanzen von Tech-Riesen haben sich die wichtigsten US-Aktienindizes in unterschiedliche Richtungen bewegt. Bei Palantir bahnt sich ein neuer Meilenstein an und auch die Aktie zeigt sich nach den Gewinnmitnahmen wieder freundlicher.

