Die neun Ethereum-ETFs konnten ihre viertägige Serie von Abflüssen endlich beenden. Am gestrigen Dienstag beliefen sich die Nettozuflüsse auf 33,7 Millionen Dollar. Zwar bleibt der ETF von Grayscale der "Stimmungskiller", aber gerade er dürfte dem einen oder anderen Anleger Hoffnung gemacht haben.Der Grayscale Ethereum Trust (ETHE) war zwar der einzige ETF, der am Dienstag Nettoabflüssen von 120,3 Millionen verzeichnet hat. Dies ist jedoch fast die Hälfte der Abflüsse vom Montag in Höhe von 210 ...

