Erfurt (ots) -Der Sommer auf kika.de und im KiKA-PlayerJede Menge Spaß und Unterhaltung bieten in der Sommerzeit die Angebote von KiKA: Auf kika.de und im KiKA-Player werden Filme, Serien und Dokumentationen gebündelt. Bastelideen und Spiele sorgen für abwechslungsreichen Freizeitspaß. Bei der Mitmach-Aktion "Wunschfilm-Sommer" (https://www.kika.de/sommer/mach-mit/filmabend-kinder-wunschfilm-100) können Kinder im August wöchentlich abstimmen, welcher Film am nächsten Freitag bei Lollywood gezeigt werden soll.Online only: Olympische und Paralympische Spiele in ParisSpielzusammenfassungen und HintergrundwissenMit kurzen Erklärvideos für Disziplinen wie Kanuslalom, Breaking oder BMX-Freestyle und Zusammenfassungen der einzelnen Wettbewerbstage können Kinder auf kika.de und im KiKA-Player die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris miterleben.Online only: "Die WG - Porto trifft Teneriffa" (ZDF)Doku-ReiheDrei Mädchen aus der "Mädchen-WG - Palmen, Party Portugal" und drei Jungen aus der "Jungs-WG - Team Teneriffa" (beide ZDF) verbringen ein gemeinsames Wochenende. Wohin es geht, erfahren die sechs Jugendlichen erst bei ihrer Ankunft. Neben gemeinsamen Unternehmungen gibt es Challenges, bei denen die Community auf kika.de für das Gewinner*innen-Team voten kann.- Für wen? "Die WG" ist eine Doku-Reihe für Preteens.- Wo schauen? Bis zum 27. August 2024 erscheint jeden Dienstag eine neue Episode "Die WG - Porto trifft Teneriffa" auf kika.de und im KiKA-Player.Online only und Mitmachen: Tour de France Femmes ab 12. August 2024Mitmach-Aktion und ZusammenfassungenKiKA begleitet die Tour de France Femmes und zeigt auf kika.de und im KiKA-Player ab 12. August 2024 täglich Etappen-Zusammenfassungen.Auf kika.de kann über von Kindern gestaltete Fahrradtrikots abgestimmt werden. Auf das Gewinnerkind wartet ein einmaliger Tag bei der Deutschlandtour mit Blick hinter die Kulissen. An @kikafuerdich können auf Instagram Fragen rund um das prestigeträchtige Radrennen gestellt werden, die die ARD-Reporterin Katarina Schubert vor Ort den Rad-Profis stellt.Online first: "Mako - Einfach Meerjungfrau" (ZDF) ab 18. August 2024FantasyserieDie Meerjungfrauen Sirena, Nixie und Lyla beschützen den Mondpool, der magische Kräfte besitzt. Doch in einer Vollmondnacht vernachlässigen sie ihre Aufgabe und der 16-jährige Zac steigt in den Pool. Er bekommt eine Schwanzflosse und erstaunliche Kräfte. Die drei Meerjungfrauen müssen alles tun, um ihn seiner Kräfte zu entledigen.- Für wen? Die erfolgreiche Fantasy-Jugendserie eignet sich für Kinder ab zehn Jahren.- Wo schauen? Alle 68 Folgen aus drei Staffeln können ab dem 18. August 2024 auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden.Mitmachen: "Schloss Einstein"-Fanfiction gesucht"Schloss Einstein"-Fans können ihre Kreativität unter Beweis stellen und selbstgeschriebene Geschichten zum Traumpaar Nolin (Noah und Colin) bis 18. August 2024 auf kika.de einsenden. Drei ausgewählte Texte werden von Mia (Rolle Ava) und Janisa (Rolle Tahmina) vorgelesen und im September auf kika.de veröffentlicht.Neues in der KiKANiNCHEN-Welt"Am Strand mit Kikaninchen" auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-AppIn der neuen Küsten-Schnipselwelt erleben Kikaninchen, Anni und Christian tolle Abenteuer. Sie finden einen Hühnergott und tanzen mit Krabben am Strand. Zum "KiKANiNCHEN"-Spezial gibt's auf kikaninchen.de unter "Für Eltern" thematisch angelehnte Bastelanleitungen und Ausmalbilder.Buchstaben, Zahlen und Sprachen lernen auf kikaninchen.dePünktlich zum Schulanfang: Mit Spielen und Videos können Kinder auf kikaninchen.de die Buchstaben, Zahlen und Buchstabenlaute entdecken und kennenlernen."Vorlesegeschichten für dich" (KiKA) auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App am 1. und 15. August 2024Jeden Monat gibt es neue spannende Vorlesegeschichten: Kikaninchens Freundin Anni liest am 1. August 2024 "Mutmurmeln" und Christian am 15. August 2024 "Marie Käferchen".Online only: "Hey Duggee" (WDR) ab 15. August 2024Vorschul-AnimationsserieDuggee ist einen großen, liebenswerten Hund, der einen Club für Kinder leitet, und sie dazu inspiriert, Spaß zu haben, energisch zu sein und - vor allem - immer etwas zu tun.- Für wen? "Hey Duggee" ist eine Animationsserie für Kinder im Vorschulalter.- Wo schauen? Ab dem 15. August 2024 stehen die ersten Episoden "Hey Duggee" auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App zur Verfügung, neue Abenteuer werden jeweils samstags und sonntags hinzugefügt.Beschäftigungstipp: Partyspaß im "KiKA-Baumhaus" ab 26. August 2024Bei "MACH MiT! im KiKA-Baumhaus" (KiKA) wird es vom 26. bis 30. August 2024 feierlich. Passend zum 20. Geburtstag des "KiKA-Baumhaus" gibt's Partybrillen und -kronen zum Selbermachen: Bastelanleitung (https://www.kikaninchen.de/kika-baumhaus/selbermachen/basteln/mach-mit-108.html) und Begleitmaterial (https://www.kika.de/eltern/sendungen/baumhaus/mach-mit-im-baumhaus-100.html)Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5834677