Die Wertpapierkommission der Bahamas (die Wertpapierkommission) gab heute bekannt, dass das Gesetz über digitale Vermögenswerte und registrierte Börsen, der Digital Assets and Registered Exchanges Act, 2024 (DARE 2024), vom Parlament der Bahamas verabschiedet wurde. Dieser Schritt ist wegweisend und festigt die Position des Landes als Vorreiter bei der Regulierung digitaler Vermögenswerte. Aufbauend auf dem DARE Act von 2020 führt die Gesetzgebung umfassende Reformen ein, die auf die sich weiterentwickelnde Landschaft der digitalen Vermögenswerte und Kryptowährungsmärkte zugeschnitten sind.

"DARE 2024 stellt einen neuen Standard in der Regulierung digitaler Vermögenswerte dar und ist ein Beweis für unser Engagement für ein zuverlässiges Risikomanagement" sagte Christina Rolle, Executive Director der Wertpapieraufsichtsbehörde. "Wir haben einen Rahmen geschaffen, der nicht nur dem Schutz der Anleger dient, sondern auch verantwortungsvolle Innovationen fördert und die Bahamas weltweit an die Spitze der Regulierung digitaler Vermögenswerte stellt."

Die Wertpapieraufsichtsbehörde setzt mit DARE 2024 auf einen proaktiven Ansatz, der sicherstellt, dass das Gesetz den aktuellen internationalen Best Practices und den Empfehlungen von Normungsgremien entspricht, darunter die Standards der International Organization of Securities Commissions für Regulierungsbehörden in Bezug auf Krypto- und digitale Vermögenswerte und die Empfehlungen der Financial Action Task Force. Das neue Gesetz ist zudem das Ergebnis eines gezielten Benchmarkings der weltweit erzielten Fortschritte in der Gesetzgebung und Regulierung, der Entwicklung neu auftretender Risiken und einer umfassenden Konsultation von Interessengruppen und der Branche.

Einige der Schlüsselelemente von DARE 2024:

Erweiterter Anwendungsbereich: Das Gesetz deckt nun eine größere Bandbreite an Aktivitäten im Bereich der digitalen Vermögenswerte ab, darunter Beratungs- oder Verwaltungsdienstleistungen, Derivate auf digitale Vermögenswerte und Staking-Dienstleistungen. Die Wertpapieraufsichtsbehörde hat außerdem die Möglichkeit, je nach Entwicklung des Marktes weitere Aktivitäten hinzuzufügen. Erweiterte Anforderungen für Börsen für digitale Vermögenswerte: Börsen für digitale Vermögenswerte müssen strengere Anforderungen an den Anleger- und Verbraucherschutz erfüllen, einschließlich strenger System- und Kontrollanforderungen, die die Integrität und Sicherheit von Transaktionen verbessern. Ein solides Rahmenwerk für die Verwahrung: Neue Bestimmungen regeln die Verwahrung digitaler Vermögenswerte oder von Diensten für die Verwahrung von Wallets im Rahmen von DARE 2024 und verbessern den Schutz der Kundeninteressen, indem sie unter anderem die Zugänglichkeit digitaler Vermögenswerte vorschreiben. Staking-Framework: DARE 2024 führt ein neuartiges Offenlegungssystem für das Staking digitaler Vermögenswerte ein, die im Besitz von Kunden sind, oder für den Betrieb oder die Verwaltung eines Staking-Pools als Unternehmen. Umfassendes Stablecoin-Framework: Das Gesetz enthält eine klare Definition für Stablecoins, ermöglicht die Registrierung bestehender Stablecoins, legt akzeptable Formen von Reserveguthaben fest und schafft neue Anforderungen für die Verwahrung und Verwaltung, die Segregation, die Berichterstattung und die Rücknahme von Reserveguthaben. Die Ausgabe algorithmischer Stablecoins ist ausdrücklich verboten. Emittenten von digitalen Vermögenswerten: Die Maßnahmen zum Schutz der Anleger werden durch die Einführung von Eignungs- und Anforderungsstandards für Emittenten digitaler Vermögenswerte sowie durch neue Offenlegungs- und Finanzberichterstattungsanforderungen verbessert.

Zu den weiteren nennenswerten Bestimmungen in DARE 2024 gehören strenge Standards für den Umgang mit Interessenkonflikten und Beziehungen zu Drittparteien. Darüber hinaus regelt die neue Gesetzgebung die Kategorisierung von nicht fungiblen Token als finanzwirtschaftliche oder private Vermögenswerte, sieht Liquiditäts- und Meldepflichten vor, verbietet die Ausgabe von Privacy-Token und führt bestimmte Beschränkungen für das Proof-of-Work-Mining ein.

Die Einführung von DARE 2024 dient dazu, einen wettbewerbsfähigen, robusten und pragmatischen Regulierungsrahmen für neue Fintech-Unternehmer und etablierte Unternehmen für digitale Vermögenswerte auf den Bahamas zu schaffen und so die Rolle des Landes als führendes internationales Finanzzentrum weiter zu stärken. Die neue Gesetzgebung unterstreicht die Entschlossenheit, den Regulierungsrahmen weiterzuentwickeln und Verbrauchern und Investoren einen besseren Schutz zu bieten.

Gleichzeitig mit DARE 2024 wurde auf den Bahamas der Securities Industry Act 2024 verabschiedet, durch den die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für die Wertpapierbranche aktualisiert wurden, um einen robusten und flexiblen Rahmen zu schaffen, der auch in Zukunft den globalen Standards und internationalen Best Practices entspricht.

Weitere Informationen zu DARE 2024 und seinen Auswirkungen auf die Branche der digitalen Vermögenswerte auf den Bahamas oder zum Securities Industry Act 2024 finden Sie unter: https://www.scb.gov.bs/.

