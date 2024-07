Montreal (ots/PRNewswire) -Garda World Security Corporation ("GardaWorld" oder "das Unternehmen"), eine unternehmerisch denkende Firma, die sich auf den Aufbau globaler Champions in den Bereichen Sicherheitsdienstleistungen, KI-gestützte Sicherheitstechnologie, integriertes Risikomanagement und Automationslösungen im Bargeldverkehr spezialisiert, hat heute den Abschluss der Akquisition von OnSolve, LLC («OnSolve») bekanntgegeben, einem führenden Anbieter von Dienstleistungen im Bereich des Managements kritischer Ereignisse wie Risikoaufklärung, Massenbenachrichtigungen, Vorfallmanagement und Lösungen für das Management von Reiserisiken in kleinen, mittleren und grossen Unternehmen und Behörden.OnSolve wird dem Crisis24-Geschäft des Unternehmens beitreten, einer globalen KI-gestützten Plattform, die einen neuen Maßstab für unübertroffene integrierte Risikomanagementlösungen setzt. Crisis24 ist ein Pionier bei der Zusammenführung von menschlicher und KI-gestützter Analyse und Expertise, um relevante, hyperlokale und Echtzeit-Risikomanagementlösungen zu entwickeln. Die Integration in die OnSolve-Plattform wird die umfassende Fähigkeit zur Vorhersage, Vorbereitung und Reaktion auf eine Vielzahl von Risiken und kritischen Ereignissen verbessern und die Widerstandsfähigkeit und Sicherheit der Kundenorganisationen erhöhen."Wir freuen uns darauf, das Team von OnSolve bei Crisis24 begrüssen zu dürfen. Wir schaffen damit das fortschrittlichste und umfassendste Risikomanagement-Angebot auf dem Markt", äusserte sich Gregoire Pinton, Geschäftsführer und Leiter des Integrierten Risikomanagements bei Crisis24. "Die Plattformen von OnSolve sind eine hervorragende Ergänzung unseres soliden Portfolios und beschleunigen und vertiefen unsere SaaS-basierten Risikomanagementlösungen, MassCom und KI-gestützten Intelligenzfunktionen. Mit der Unterstützung des OnSolve-Teams planen wir, weiterhin in Plattforminnovationen zu investieren, um den sich schnell verändernden Bedürfnissen unserer Kunden in einer zunehmend komplexen Welt gerecht zu werden."OnSolve beschäftigt rund 400 Mitarbeitende in den USA, Europa und Indien.Informationen zu GardaWorld GardaWorld ist ein von Unternehmergeist geprägtes Unternehmen, das globale Champions in den Bereichen Sicherheitsdienstleistungen, KI-gestützte Sicherheitstechnologien, integriertes Risikomanagement und Bargeldautomatisierungslösungen aufbaut und weltweit mehr als 132 hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter beschäftigt. Getragen von einer unermüdlichen unternehmerischen Einstellung und den Grundwerten Integrität, Wachsamkeit, Vertrauen und Respekt bieten die globalen Champions von GardaWorld anspruchsvolle, maßgeschneiderte Sicherheits- und Technologielösungen durch enge Partnerschaften und durchgängig erstklassige Dienstleistungen an. GardaWorld ist sich der Tatsache bewusst, dass Sicherheit für die organisatorische Resilienz von Geschäftstätigkeiten und für den Schutz von Gemeinschaften von entscheidender Bedeutung ist, und engagiert sich für verantwortungsbewusste Führung, professionelle Betreuung und das Wohlergehen aller. Dank ihres guten Rufs sind die Unternehmen von GardaWorld seit langem die bevorzugten Sicherheitspartner einiger der bekanntesten Marken, einflussreicher Einzelpersonen, Fortune 500-Unternehmen und Regierungen. Weitere Informationen finden Sie unter gardaworld.com.Informationen zu Crisis24 Crisis24, eine globale, KI-gestützte Plattform für das Management von Reiserisiken, Massenkommunikation, den Umgang mit kritischen Ereignissen, die Beratung im Bereich der Krisensicherheit und Lösungen für den persönlichen Schutz, einschließlich einer globalen medizinischen Concierge-Praxis, ermöglicht es namhaften Organisationen, innovativen Marken und einflussreichen Personen, in einer unsicheren Welt mit Vertrauen zu agieren. Gestützt auf proprietäre KI-fähige SaaS-Technologien, fortschrittliche globale Betriebszentren und das weltweit größte Team von Analysten im Privatsektor liefern wir lokalisierte Einblicke und globale Perspektiven sowie medizinische und Sicherheitsleistungen, Krisenreaktions- und Beratungsservices und sind der bevorzugte Partner von Fortune 500-Unternehmen. Durch seine einzigartige integrierte und skalierbare Plattform verfügt Crisis24 über ein leistungsstarkes Finanzprofil, das höhere Investitionen in Technologie ermöglicht als Branchenkollegen. Weitere Informationen finden Sie unter crisis24.com.Informationen zu OnSolve OnSolve® ist ein führender Anbieter im Bereich Critical Event Management. Er geht proaktiv gegen physische Bedrohungen an und ermöglicht Unternehmen, im Krisenfall agil zu bleiben. Die OnSolve Plattform setzt langjährige Expertise und hochverlässige KI-gestützte Risikoaufklärungs-, kritische Kommunikations- und Incident-Management-Technologie ein und hilft Unternehmen, KMUs und allen Regierungsebenen, physische Bedrohungen, die sich auf Menschen, Orte und Eigentum auswirken, zu erkennen, zu antizipieren und zu entschärfen. Milliarden von jährlich gesendeten Warnungen und bewährte Unterstützung für den öffentlichen und privaten Sektor: OnSolve wird von Tausenden von Unternehmen eingesetzt, um Leben zu retten, die Gesellschaft zu schützen, kritische Infrastruktur zu sichern und den Organisationen, die unsere Wirtschaft antreiben, zu ermöglichen, agil zu bleiben.Kontakt:media@garda.comOriginal-Content von: Corporation de Sécurité Garda World, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099531/100921889