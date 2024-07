Inflation in Eurozone legt zu

Werbung







Die Verbraucherpreise in der Eurozone sind im Juli wieder gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag die Inflation bei 2,6 Prozent.



Die Inflation in der Eurozone hat sich wieder verstärkt. Die Verbraucherpreise stiegen um 2,6 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch nach einer ersten Schätzung vermeldete. Im Juni waren es noch 2,5 Prozent. Damit rückt für die Europäische Zentralbank das Ziel einer Inflationsrate von 2,0 Prozent wieder ein Stück weiter weg. Dabei ist die Kerninflation - bei der die schwankungsanfälligen Preise für Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak herausgerechnet werden - konstant bei einem Niveau von 2,9 Prozent verharrt. Dabei schaut die EZB insbesondere auf dieses Maß für die Inflation, da es den zugrundeliegenden Preistrend sehr gut abbildet. Im Juni hatte die Europäische Zentralbank die Zinsen erst jüngst gesenkt. Auf der letzten Zinssitzung im Juli machten die Währungshüter rund um Christine Lagarde deutlich, dass weitere Zinsschritte von der Entwicklung der Konjunkturdaten abhängen.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC