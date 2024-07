Fluid Quip Technologies (FQT) gab heute die erfolgreiche Fertigstellung und Inbetriebnahme des bisher größten MSC-Systems der Welt in der 175-Millionen-Gallonen-Bioraffinerie von Tharaldson Ethanol in Casselton, North Dakota, bekannt. Dies ist die zwölfte MSC-Anlage von FQT, die weltweit installiert wurde. Sie erweitert die Produktion von fermentiertem Maisprotein, einem hochwertigen Proteinbestandteil in Tierfutter, der überlegene Ernährungslösungen für Haustiere, Aquakulturen und andere Tierfuttermärkte bietet und eine bis zu 40 geringere Kohlenstoffintensität aufweist als Konkurrenzprodukte.

"Unsere MSC-Technologie ist entscheidend, um eine hochwertige Proteinzutat für Tiernahrung zu schaffen, während sie es Ethanolanlagen ermöglicht, höhere Maisölerträge zu erzielen", sagte Neal Jakel, President von Fluid Quip Technologies. "FQT freut sich, unser größtes MSC-System in Betrieb zu nehmen und weiterhin mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um den Wert jedes Maiskorns zu maximieren. Das Projekt ist ein Beweis für den Markt und den Wert, den das Team geschaffen hat, da Kunden aus dem Ernährungsbereich nach mehr fermentiertem Maisprotein suchen, um es in ihren Futtermischungen zu verwenden."

Fluid Quip Technologies stellte die MSC-Technologie sowie die Planungs-, Konstruktions-, Beschaffungs-, Bauleitungs- und Inbetriebnahmeleistungen für das Projekt bereit. Mit der Fertigstellung dieser MSC-Anlage steigt die Gesamtproduktionskapazität von MSC-Proteinprodukten von FQT auf über 750.000 Tonnen pro Jahr. Das dreizehnte MSC-System von FQT wird derzeit in der Anlage von Ensus UK Limited in Großbritannien gebaut.

Über Fluid Quip Technologies

Fluid Quip Technologies (FQT) ist ein führendes Technologie- und Verfahrenstechnikunternehmen mit Sitz in Cedar Rapids im US-Bundesstaat Iowa. FQT wurde auf der Grundlage umfangreicher Erfahrung und Know-how in den Bereichen Nassmahlen von Mais und dem trockenen Vermahlen von Getreide zu Ethanol gegründet. Die erfahrenen Ingenieure und technischen Leiter von FQT entwickeln seit mehr als 30 Jahren neue Technologien und Prozesslösungen für den Biokraftstoff- und Biochemiemarkt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.fluidquiptechnologies.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240730706184/de/

Contacts:

Rachel Vanourny Marketing Manager 319-560-6842 rvanourny@fluidquiptechnologies.com