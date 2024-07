PEPE, BONK & WIF: Diese drei Meme-Coins könnten 2024 folgen

Meme-Coins waren im Jahr 2024 beliebt. Viele Meme-Coins schossen in die Top 100 und brachten den Früh-Investoren mitunter parabolische Gewinne. Doch kaum ein Marktsegment ist so dafür bekannt, dass spekulatives Kapital schnell nach neuen Chancen sucht - weg von hochkapitalisierten Meme-Coins und hin zu kleineren Projekten, die erneut eine hohe Upside bieten.

Doch welche Meme-Coins könnten auf PEPE, BONK und WIF folgen? PEPU, MGMES und SHIBASHOOT sind drei spannende Kandidaten:

Pepe Unchained

Pepe Unchained ist ein neuer Presale im Meme-Coin-Segment, der durch die Einführung einer eigenen Layer-2-Technologie auffällt. Diese Technologie soll nämlich die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit beim Handel mit Meme-Coins steigern. Oft waren es horrende Gebühren auf Ethereum, die Trader mitunter in die Verzweifelung trieben. Bereits in der Vorverkaufsphase konnte das Projekt über 6,5 Millionen US-Dollar einnehmen.

Zum Pepe Unchained Presale

Das Jahr 2024 zeigt, dass Meme-Coins weiterhin ein starkes Marktsegment darstellen. Pepe Unchained scheint eine lukrative Nische entdeckt zu haben. Denn bei ständig neuen Meme-Coins müssen sich die Projekte einen Unique Selling Point überlegen. Die wachsende Nachfrage und eine dynamische Community unterstreichen das Potenzial des Projekts.

Im Vergleich zu früheren Meme-Coins, die auf Ethereum basierten, bietet Pepe Unchained dank seiner Layer-2-Blockchain-Technologie schnellere und kostengünstigere Transaktionen. Pepe Unchained adressiert die typischen Probleme von Ethereum direkt.

Das Ökosystem von Pepe Unchained umfasst einen eigenen Blockchain-Explorer, um jede Transaktion nachvollziehbar zu machen. PEPU ist der Anfang - später soll hier ein Ökosystem aus Meme-Coins entstehen. Die Layer-2-Blockchain ist speziell für schnelle, sichere und kostengünstige Transaktionen entwickelt worden. Investoren können die PEPU-Token mit ETH, USDT, BNB oder per Kreditkarte erwerben. Durch Staking können die Anleger attraktive Renditen erzielen. Aktuell liegt die APY noch über 300 Prozent.

Mehr über Pepe Unchained erfahren

The Meme Games

Meme Games hat mit einem innovativen Konzept, das Gaming, Kryptowährungen und die Olympischen Spiele 2024 miteinander verknüpft, bereits früh im Presale eine gewisse Nachfrage generiert.

Im Mittelpunkt von Meme Games steht ein Web3-Spiel, das die weltbekannten Meme-Coins in einem unterhaltsamen virtuellen Rennen gegeneinander antreten lässt. Die Spieler können zwischen verschiedenen Charakteren wie Dogecoin ($DOGE), Pepe ($PEPE), DogWifHat ($WIF), Brett ($BRETT) und Turbo ($TURBO) wählen. Jeder dieser Charaktere bietet die Möglichkeit, einen Bonus von 25 Prozent auf den Token-Kauf zu erhalten. Früh-Investoren müssen einfach nur den richtigen Tipp abgeben.

Mehr über Meme Games erfahren

Der besondere Reiz von Meme Games liegt in seinem gamifizierten Presale. Bei jedem Kauf von MGMES Token haben Investoren die Chance, zusätzliche Bonus-Token zu gewinnen. Durch die geschickte Verknüpfung mit den Olympischen Spielen 2024 hofft Meme Games, von der globalen Aufmerksamkeit rund um das sportliche Großereignis zu profitieren.

Der Presale läuft bis zum 8. September, parallel zur Abschlusszeremonie der Paralympics. Der MGMES Token, der auf der Ethereum-Blockchain basiert, bietet ferner eine attraktive Staking-Option mit einer derzeitigen jährlichen Rendite von etwa 750 Prozent. Allerdings wird diese hohe Rendite mit steigender Beteiligung sinken. Pro ETH Block werden derzeit 38,5 MGMES Token verteilt. In rund 24 Stunden kommt es hier bereits zur nächsten Preissteigerung.

Zum Meme Games Presale

Shiba Shootout

Shiba Shootout ist derweil ebenfalls ein neues Krypto-Projekt, bei dem ein umfassendes Gaming-Ökosystem entstehen soll. Meme-Coins treffen also auf Play-2-Earn. Das Spiel ist in der virtuellen Stadt Shiba Gulch angesiedelt, die im Wild-West-Stil gestaltet ist. Hier können Spieler nicht nur an aufregenden Duellen teilnehmen, sondern auch Memes austauschen und sich in einer lebendigen Community einbringen.

Das Kernprinzip von Shiba Shootout ist ein fesselndes Spielerlebnis, bei dem die Nutzer Token verdienen. Das Spiel soll bald sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store verfügbar sein.

Ein zentrales Element des Projekts ist das vielseitige Ökosystem, das die aktive Beteiligung der Nutzer belohnt. Das "Posse Rewards"-Programm ermutigt die Spieler, ihre Freunde einzuladen, indem es ihnen Bonus-Token als Anreiz bietet. Darüber hinaus können Mitglieder in den "Campfire Stories"-Sessions ihre Erfahrungen mit Kryptowährungen teilen und dabei ebenfalls Token-Belohnungen erhalten. Das "Cactus Staking"-Programm ermöglicht es den Nutzern, ihre Tokens zu staken.

Zum Shiba Shootout Presale

Die Vielfalt der Belohnungsmechanismen zeigt die Tiefe des Shiba Shootout-Ökosystems. Im Rahmen des Vorverkaufs wurden 35 Prozent des gesamten $SHIBASHOOT-Tokens für den Verkauf reserviert. Hier können sich Anleger frühzeitig beteiligen, wenn sie an die Kombination von Memes und Gaming glauben.

Shiba Shootout verfolgt zudem eine klare Roadmap, die in mehreren Phasen abläuft. Phase 1 umfasst den Start der Community, die Überprüfung der Smart Contracts durch KI, die Token-Generierung und eine umfangreiche Marketingoffensive. In Phase 2 stehen die Einführung der "Campfire Stories", die Integration der Blockchain und eine Bildungsinitiative sowie die Beta-Version eines Mini-Spiels im Mittelpunkt. Phase 3 sieht die Listung des Tokens auf dezentralen Börsen.

Der Presale von Shiba Shootout hat schon über 850.000 US-Dollar eingesammelt. Die aktuelle Staking-Rendite liegt noch bei rund 1000 Prozent APY. Der Preis für SHIBASHOOT Token wird in drei Tagen erneut angehoben.

Mehr über Shiba Shootout erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.