Hamburg (ots) -Die Bildagentur ddp media GmbH (Hamburg) verkleinert ihre Geschäftsführung von drei auf zwei Mitglieder. Vicente Poveda verlässt das Unternehmen zum 31. Juli nach zwei Jahren als Geschäftsführer, bleibt allerdings bis auf Weiteres für die Agenturgruppe beratend tätig."Vicente Poveda hat ddp in den vergangenen Jahren erfolgreich durch komplexe Veränderungsprozesse geführt, aus denen unter anderem Synergieeffekte im knapp siebenstelligen Bereich entstanden sind. Dabei hat er das Profil der Traditionsmarke ddp als ressortübergreifenden Qualitätsanbieter der deutschen Medien weiter geschärft, die Zusammenarbeit mit wichtigen Kunden neu aufgestellt, neue multimediale Produkte entwickelt sowie zukunftsweisende Partnerschaften im In- und Ausland initiiert", so der Vorstand der alleinigen Gesellschafterin action press AG."Ich danke dem Vorstand und Aufsichtsrat der action press AG sowie den hervorragenden, höchst professionellen Teams von ddp und action press international für die bereichernde Zusammenarbeit der vergangenen Jahre", sagt Poveda, der seit dem 1. Juni 2022 Geschäftsführer von ddp war.Die action press AG übernahm zum 1. September 2021 sämtliche Anteile an der ddp media GmbH, die nun eng mit der weiteren Tochterfirma der Gruppe, action press international GmbH, in den Bereichen Redaktion, Vertrieb, IT, Finanzen und Verwaltung zusammenarbeitet. Zur Geschäftsführung der ddp media GmbH gehören weiterhin die beiden Vorstände und Hauptgesellschafter der action press AG, Prof. Moritz Hunzinger und Ulli Michel, die das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit dem CFO der Gruppe, Frank Glandorf, sowie Chefredakteur Daniel Nikolic leiten.Zur ddp media GmbH gehören neben den Bildagenturen ddp images und Stella Pictures (Stockholm) auch die renommierten Bildagenturmarken PicturePress, Intertopics und FoodCentrale. ddp verfügt über ein breitgefächertes visuelles Angebot, das unter anderem News-, Sport-, Royals-, Entertainment-, Reise-, Creative- und Food-Fotos umfasst. Das Unternehmen ist exklusiver Syndication-Partner von renommierten Verlagshäusern wie Gruner + Jahr und Deutsche Medien-Manufaktur.Die action press AG wurde 1970 in Hamburg gegründet und gehört mit einem Archiv von mehr als 200 Millionen Fotos und Videos zu den weltweit größten Bilddatenbanken. Das Unternehmen ist im Freiverkehr der Börse Düsseldorf notiert.