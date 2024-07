BERLIN, July 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine aktuelle Studie von der Informationsplattform Betrugstest.com hat die Eintrittspreise der Freibäder in den 82 größten Städten Deutschlands untersucht. Das Ergebnis zeigt erhebliche Preisunterschiede, wobei Mönchengladbach mit 8 Euro für ein normales Ticket die Spitze markiert. Auch ermäßigte Tickets und Kinderkarten sind hier am teuersten.



Preisspitzreiter und Vergleich:

Mönchengladbach : 8 Euro (normal), ermäßigt 6 Euro, Kinder 4,50 Euro

: 8 Euro (normal), ermäßigt 6 Euro, Kinder 4,50 Euro Oberhausen : 6,50 Euro (normal), ermäßigt 5 Euro, Kinder bis 17 Jahre 4 Euro

: 6,50 Euro (normal), ermäßigt 5 Euro, Kinder bis 17 Jahre 4 Euro Osnabrück: 6,30 Euro (normal), ermäßigt 4,80 Euro, Kinder unter 4 Jahren 2,20 Euro



Günstigste Optionen:

Recklinghausen, Hagen, Bremerhaven: ca. 3 Euro (normal), ermäßigt 2 Euro (Hagen) bzw. 1 Euro (Bremerhaven)



Für die Erhebung wurde in jeder Stadt das günstigste Freibad berücksichtigt, wobei es sich meist um städtische Freibäder in Eigenbetrieb handelt.

Preissteigerungen und Gründe:

In vielen Städten gab es in diesem Jahr Preiserhöhungen, die auf gestiegene Energie- und Personalkosten zurückzuführen sind. Darüber hinaus bieten fast alle Städte individuelle Rabatte, wie Ferien- oder Familienpässe, an.

Hintergrund zu Freibädern:

Freibäder sind seit über einem Jahrhundert fester Bestandteil des städtischen Freizeitangebots in Deutschland. Sie bieten Erholung, Sport und Gemeinschaftserlebnisse und sind besonders in den Sommermonaten ein beliebtes Ausflugsziel. Menschen schätzen Freibäder für die Möglichkeit, sich an heißen Tagen abzukühlen, Zeit mit der Familie zu verbringen oder einfach eine Auszeit vom Alltag zu nehmen.



Für weitere Informationen und eine umfassende Liste der analysierten Freibäder besuchen Sie unsere Webseite: https://www.betrugstest.com/magazin/der-grosse-freibadvergleich.html



