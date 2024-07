Cuxhaven (ots) -Man zahlt Geld für ein Ticket und steht in der letzten Reihe. Damit das nicht passiert, hat Fernet-Branca auf dem diesjährigen DEICHBRAND Festival gesorgt. Im Rahmen ihrer RockMyView Kampagne wurden exklusive Plätze auf dem Turm vor der Main Stage verlost, die einen einzigartigen Blick auf die Bühne boten, auf der Künstler:innen wie Kings of Leon, Cro, Nina Chuba u.a. auftraten. Alles, was Teilnehmer:innen dafür tun mussten, war, ein Bild ihres schlechten Views über Instagram an @fernetbranca_deutschland zu senden, um einen der begehrten Plätze zu gewinnen. Wer noch höher hinaus wollte, konnte ein Selfie von sich vor der Fernet-Branca Bar einreichen, um einen Helikopterflug oder eine Riesenradfahrt mit Blick auf das Festivalgelände zu gewinnen. Die Resonanz war überwältigend: Ganze 700 Besucher:innen nahmen an der Aktion teil und mehr als 150 von ihnen sicherten sich einen der exklusiven Plätze. Die Aktion sorgte vor Ort für große Begeisterung und einzigartige Momente, die das Festival für viele unvergesslich machten.Fernet-Branca Bar auf dem DEICHRBAND FestivalNeben einer hervorragenden Sicht konnten sich Festivalbesucher:innen auf dem DEICHBRAND auch über erstklassige Drinks freuen. Fernet-Branca war dort nämlich mit einer eigenen Bar vertreten, an der der italienische Bitter in seiner ganzen Vielfalt genossen werden konnte. Ob pur, auf Eis oder als Bestandteil von Longdrinks wie dem Fernandito oder Colomba - die Bar bot für jeden Geschmack das passende Getränk. Darüber hinaus waren Fernet-Branca und Brancamenta, eine einzigartige Kombination aus Fernet-Branca und piemontesischer Minze, auch an allen Bars vor Ort erhältlich.Instagram: @fernetbranca_deutschland (https://www.instagram.com/fernetbranca_deutschland/)Pressekontakt:Weber ShandwickCatharina Musslercmussler@webershandwick.comTel.: +49 89 38 0179 - 42Original-Content von: Fernet-Branca, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175892/5834734