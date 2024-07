Eine Studie von nShift und DeliveryX hat herausgefunden, dass die Zuverlässigkeit des Händlers und die einfache Rücksendung zwei der einflussreichsten Faktoren beim Online-Einkauf sind

Die Kunden von heute wünschen sich einfache und unkomplizierte Möglichkeiten, ungewollte Artikel zurückzusenden. Ohne diese Möglichkeiten ist es unwahrscheinlicher, dass sie sich überhaupt von ihrem Geld trennen. Das ist das wichtigste Ergebnis einer neuen Studie, die von nShift, dem weltweit führenden Unternehmen für Delivery Experience Management (DMXM), gesponsert wurde.

Der Bericht DeliveryX Returns 2024 zeigt, dass 54 der Käufer eine einfache Rückgabe als sehr wichtig erachten. Dies liegt noch vor den Einzelhändlern, die den niedrigsten Preis oder die schnellste Lieferung anbieten. Der Bericht untersucht, wie einflussreich dieses Element des E-Commerce sowohl für die Geschäfte als auch für die Kunden ist, und stellt fest, dass die Einfachheit des Rücksendeverfahrens das Potenzial hat, die Meinung der Kunden über einen Händler zu beeinflussen. Etwa 67 der Käufer gaben zu, dass die Rückgabepolitik eines Händlers Einfluss darauf hat, wie viel Vertrauen sie in ihn setzen. Neben dem Rücksendeverfahren ist dem Bericht zufolge auch die Zuverlässigkeit eines Händlers für zwei Drittel der Käufer wichtig.

Sean Sherwin-Smith, Product Director Post-purchase bei nShift, kommentiert die Studie wie folgt: "Die Botschaft ist laut und deutlich: Die Kunden erwarten, dass Rückgaben einfach sind. Aber die Einzelhändler müssen diese eindeutige Verbraucherpräferenz gegen die allgemeinen Interessen des Unternehmens abwägen und sicherstellen, dass Rücksendungen nicht zum 'stillen Killer' ihrer Gewinne werden.

"Ein digitales Rücksendeverfahren macht es für E-Commerce-Unternehmen einfacher, das Rücksendeverfahren so zu gestalten, dass es sowohl für ihre Kunden als auch für das Unternehmen funktioniert. Sie können die Rückgabe im Geschäft kostenlos anbieten, aber für die Rücksendung von Artikeln per Post Gebühren erheben. Dadurch werden nicht nur die Kosten für Rücksendungen niedrig gehalten, sondern die Kunden werden auch in das Geschäft gelockt, wo die Verkaufsteams sie zum Umtausch oder zu weiteren Einkäufen ermutigen können. Alternativ könnten sie der Mehrheit der Kunden kostenlose Rücksendungen gewähren, aber Gebühren für diejenigen einführen, die regelmäßig zurücksenden.

In seinem jüngsten Blog gibt nShift Ratschläge für Einzelhändler, die ihre Rückgabestrategien überarbeiten wollen, indem sie das Delivery Experience Management (DMXM) in den Mittelpunkt ihres Angebots stellen. DMXM ermöglicht es Einzelhändlern, mit Lieferungen Markentreue aufzubauen, Kosten zu senken und den Umsatz zu steigern. Mit DMXM werden Versand und Lieferung zu einem Kundenerlebnis, das die Kunden überrascht und begeistert, während gleichzeitig die Kosten gesenkt und die Effizienz in den Lagern und Lieferteams gesteigert werden.

Sherwin-Smith schlussfolgert: "Ein herausragendes Kundenerlebnis verbindet die Punkte von der Kasse bis zur Haustür des Kunden und weiter zum erneuten Kauf. Es sollte für die Kunden einfach und intuitiv sein und gleichzeitig Einblicke und Informationen liefern, die den Einzelhändlern helfen, ihr Geschäft zu optimieren."

Laden Sie Ihr Exemplar des Berichts DeliveryX Returns 2024 herunter, um mehr herauszufinden.

nShift. Worry less. Ship smarter. www.nshift.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240731276941/de/

Contacts:

Robin Grainger

robin.grainger@fourteenforty.uk

+44 (0) 7941 551318