FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KNOX ENERGY SOLUT. NK 1 V3I0 NO0013289413
AB/FROM ONWARDS 31.07.2024 15:53 CET
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KNOX ENERGY SOLUT. NK 1 V3I0 NO0013289413
AB/FROM ONWARDS 31.07.2024 15:53 CET