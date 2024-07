Wolfratshausen (ots) -Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass wir im aktuellen Ranking der besten Arbeitgeber im IT-Sektor, durchgeführt vom Handelsblatt und dem Sozialwissenschaftlichen Institut Schad (SWI), vertreten sind.Ausgezeichnet wurden 140 Unternehmen als "Beste IT-Arbeitgeber 2024" aus mehr als 1.500 teilnehmenden Unternehmen.Laut der Studie, die im Auftrag des Handelsblatts durchgeführt wurde, zählen Faktoren wie persönliche Wertschätzung, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit des mobilen Arbeitens zu den entscheidenden Kriterien für die Platzierung.Die IT-Macher GmbH hebt sich besonders durch die Förderung einer integrativen Unternehmenskultur hervor."Wir freuen uns über diese Anerkennung und sehen sie als Bestätigung unserer Bemühungen, ein modernes und mitarbeiterfreundliches Arbeitsumfeld zu bieten", sagte Michael Kilimann, einer der Geschäftsführer der IT-Macher GmbH. "Diese Platzierung im Ranking des Handelsblatts ist ein Ansporn für uns, weiterhin kontinuierlich in die Zufriedenheit und Entwicklung unserer Mitarbeiter zu investieren."Wir sind sehr stolz darauf, dass uns in den vergangenen 7 Jahren kein Mitarbeiter verlassen hat.Mehr Informationen finden Sie im Artikel des Handelsblatts unter: Die besten Arbeitgeber im IT-Sektor (https://www.handelsblatt.com/unternehmen/mittelstand/mittelstand-was-sind-die-besten-arbeitgeber-im-it-sektor/100037469.html).Der IT-Macher aus Wolfratshausen, südlich von München beschäftigt knapp 30 Expertinnen und Experten mit langjährigem IT-Know-how. Zum Leistungsumfang gehören die Beratung von Unternehmen bei der Entwicklung der IT-Strategie, die Entwicklung & Modernisierung von Software- Anwendungen mit Oracle Forms und Apex. Ein Schwerpunkt stellt die Software-Entwicklung für den mobilen Einsatz unter Oracle APEX dar. Zu den Kunden gehören mittelständische und größere Unternehmen, Konzerne, sowie öffentliche Auftraggeber.Pressekontakt:Der IT-Macher GmbHMichael KilimannKönigsdorfer Straße 2582515 Wolfratshausen+49 8171 998 93 97info@der-it-macher.dewww.der-it-macher.deOriginal-Content von: Der IT Macher GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121145/5834753