Prodapt, ein führender Anbieter von Beratungs-, Engineering- und Transformationsdienstleistungen für die Telekommunikations- und Technologiebranche, gab heute die Ernennung von Manish Vyas zum Geschäftsführer und Chief Executive Officer (CEO) bekannt.

Manish Vyas, MD CEO, Prodapt (Photo: Business Wire)

Manish Vyas kam Anfang des Jahres als exekutiver Direktor zu Prodapt und bringt über 23 Jahre Erfahrung bei Tech Mahindra mit. Er bringt ein tiefes Verständnis für den Aufbau skalierbarer Unternehmen in der CMT-Branche mit, da er mehrere globale Geschäftszweige geleitet hat.

Vedant Jhaver, Gründer und Vorsitzender von Prodapt, sagte: "Der Vorstand freut sich, die Ernennung von Manish Vyas zum CEO und MD von Prodapt bekannt zu geben. Manish tritt in eine starke Prodapt-Plattform ein und ist ein anerkannter Marktführer im Bereich CMT. Ich habe in den letzten Monaten eng mit Manish zusammengearbeitet und konnte mich von seinem strategischen Denken, seinem Fokus auf die Entwicklung von Talenten und seiner kundenzentrierten Denkweise überzeugen. Ich bin mir sicher, dass Manish unser Geschäft vorantreiben wird, um Skaleneffekte zu erzielen und die Angebote und Fähigkeiten von Prodapt weiter voranzutreiben, um die Ziele KI an erster Stelle und AI-at-core zu erreichen."

Vedant bedankte sich auch bei Harsha Kumar für seine Führungsqualitäten und Beiträge in den vergangenen acht Jahren: "Ich möchte Harsha für seine außergewöhnliche Führung und die vielen Meilensteine, die Prodapt unter seiner Leitung erreicht hat, danken. Harsha wird in eine beratende Funktion bei Prodapt übergehen und den Vorstand weiterhin unterstützen."

Manish Vyas teilte seine Begeisterung über seine Ernennung mit: "Prodapt ist ein einzigartiges und erstklassiges Unternehmen mit Tausenden von hochtalentierten und stolzen Prodaptianern. Ich fühle mich geehrt und bin Vedant und dem Vorstand von Prodapt dankbar für diese unglaubliche Chance, Teil dieser bemerkenswerten Institution zu sein. Zusammen mit den brillanten Führungsteams von Prodapt sind wir bestrebt, das kundenorientierteste und innovativste Unternehmen zu werden, das sich auf einen KI-Ansatz stützt. Ich möchte auch den Partnern im Ökosystem von Prodapt meinen Dank aussprechen, während wir unsere Mission fortsetzen, bahnbrechende Lösungen für unsere geschätzten Kunden zu entwickeln."

Über Prodapt

Prodapt ist der größte und am schnellsten wachsende spezialisierte Akteur in der Connectedness-Branche und wurde von Gartner als großer, telekommunikationsfokussierter, regionaler IT-Dienstleister in Nordamerika, Europa und Lateinamerika anerkannt. Mit seinem einzigartigen Fokus auf diesen Bereich verfügt Prodapt über umfangreiches Know-how über die effektivsten transformativen Technologien, die dabei helfen, unsere Welt zu vernetzen.

Prodapt ist ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen auf allen Ebenen der Connectedness-Vertikale. Wir entwerfen, konfigurieren und betreiben Lösungen für die digitale Landschaft, die Netzwerkinfrastruktur und den Geschäftsbetrieb und schaffen Erlebnisse, die ihre Kunden begeistern.

Unsere Kunden vernetzen heute 1,1 Milliarden Menschen und 5,4 Milliarden Geräte miteinander und zählen zu den größten Telekommunikations-, Medien- und Internetunternehmen der Welt. Zu den Geschäftspartnern von Prodapt gehören Google, Amazon, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Adtran, Samsung und viele mehr.

Prodapt ist ein "Great Place To Work -Certified"-Unternehmen und beschäftigt mehr als 6.000 Technologie- und Domänenexperten in über 30 Ländern in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Afrika und Asien. Prodapt ist Teil des 130 Jahre alten Unternehmenskonglomerats The Jhaver Group, das über 30.000 Mitarbeiter an mehr als 80 Standorten weltweit beschäftigt.

