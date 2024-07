BNB und Solana Aufschwung: Diese News bringen Potential!

Es gibt aktuelle Neuigkeiten von der US-Börsenaufsicht SEC in ihrer Klage gegen Binance. Diese betreffen vor allem Token wie Solana oder Cardano, aber auch BNB profitiert von den aktuellen Neuigkeiten.

Erst kürzlich überraschte der Fall zwischen SEC und BNB, nachdem Binance CEO CZ wider Erwarten eine Gefängnisstrafe in den USA antreten musste. Nun scheint sich das Blatt zum Teil gewendet zu haben. Binance konnte einige juristische Erfolge erzielen, nachdem das Gericht dem Unternehmen gestattet hatte, Kundengelder für das US-Finanzministerium aufzuwenden.

Wendung im Fall

In der aktuellen Wendung hat die SEC, Berichten zufolge, ihre Klage gegen Binance abgeändert, womit einige Kryptowährungen wie Solana, Cardano, Polygon und andere nicht mehr als Wertpapiere eingestuft werden sollen. Im Antrag von SEC und Binance ist definiert, dass die Änderung der Klage die Definition von "Third Party Crypto Asset Securities" durch einen richterlichen Beschluss unnötig machen soll.

Ausschnitt aus dem Antrag, Quelle: https://storage.courtlistener.com/

Zuvor hatte die SEC darauf bestanden, diese digitalen Vermögenswerte als Wertpapiere gehandelt zu sehen. Diese Einstufung macht für Krypto-Börsen und Händler einen entscheidenden Unterschied, da dadurch die Überwachung und Regulierungsanforderungen deutlich höher ausfallen.

BNB-Kurs reagiert sofort positiv

Bereits kurz nach dem Bekanntwerden der Änderung der Klage reagierte der BNB-Kurs positiv. Während der gesamte Kryptomarkt eher in Rot gefärbt ist, zeigt BNB einen Anstieg von 572 auf 588 US-Dollar. Damit steigt die Marktkapitalisierung des Tokens wieder auf 85,5 Milliarden US-Dollar, womit er sich Rang 3 unter den größten Kryptowährungen (exkl. Stablecoins) zurückerobern kann. Wenige Tage zuvor wurde BNB von Solana überholt, welcher in den letzten Tagen stabile Steigerungsraten gezeigt hatte.

BNB Chart, Quelle: www.coinmarketcap.com

Nun stellen sich viele die Frage, ob BNB mit diesem Aufschwung einen ähnlichen Hype wie im Februar auslösen kann. Zu Beginn des Jahres konnte BNB seinen Kurs von 334 innerhalb von zwei Monaten auf 621 Dollar steigern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.