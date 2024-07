"Der Aktionärsbrief"

Micron hatte Ende Juni für das dritte Geschäftsquartal sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnerwartungen übertroffen. Das Management erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Rekordumsatz. Wir rechnen weiterhin mit Marktanteilsgewinnen im lukrativen High-Bandwidth-Memory-Bereich und mit hohem Wachstum der KI-Computing-Nachfrage in Microns Rechenzentrums- und Edge-Computing-Geschäft. Gemäß Konsens steigt der Gewinn je Aktie per Geschäftsjahr 2024/25 (Beginn am 31.08.) von 9,7 auf 12,11 $ per 2025/26. Das entspräche KGV 10,6 bzw. 8,5.