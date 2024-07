Der integrierte Ansatz verbessert die Projekteffizienz, erhöht die Sicherheit und optimiert die Installation von Rechenzentren

Datalec Precision Installations (DPI), ein Anbieter von weltweit führenden Dienstleistungen in den Bereichen Design, Konstruktion und Installation von Rechenzentren, der sich durch sein einzigartiges technisches Expertenwissen auszeichnet und Betreibern von Rechenzentren nahtlose End-to-End-Lösungen bietet, ist stolz darauf, branchenführende Partnerschaften im Bereich der elektronischen Sicherheit bekannt zu geben. DPI kündigte im November 2023 die Erweiterung seiner Inhouse-Dienstleistungen im Bereich Electronic Security an und ernannte den Branchenveteran Glenn Stephenson, der seit 30 Jahren in der Sicherheitsbranche tätig ist, zum Director of Operations für Electronic Security.

Im Laufe der Zeit haben Glenn und DPI das Team vergrößert und installieren inzwischen aktiv elektronische Sicherheitslösungen für große Marktteilnehmer in Großbritannien und der EMEA-Region. Will Blair stieß als Security Sales Engineer zu DPI und konnte in einer arbeitsreichen und positiven Einführungsphase einen großen Bedarf des Marktes an integrierten Ansätzen feststellen.

"Die Sicherheit von Datenhallen ist nicht mehr nur eine nachträgliche Ergänzung oder etwas, woran man im Nachhinein denkt", so Glenn Stephenson, Operations Director, Electronic Security bei Datalec. "Datalec ist ein bevorzugter und vertrauenswürdiger Partner, und wir haben die besten Partner für elektronische Sicherheit in der Branche zusammengebracht, um erstklassige, wertschöpfende Fähigkeiten aufzubauen und sie in alle Projektphasen zu integrieren."

Zu den Branchenführern, mit denen DPI zusammenarbeitet, um Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, indem sie die Kunden bei einer Reihe von Aufgaben im Zusammenhang mit Plattformen und Lösungen unterstützen, gehören:

Avigilon Alta,, ein Unternehmen von Motorola Solutions, das eine umfassende, durchgängige, Cloud-basierte Sicherheitslösung bietet, die Videosicherheit und Zugangskontrolle mit innovativen Funktionen und intelligenten Analysen zukunftssicher macht.

Axis Communications sorgt für eine intelligentere und sicherere Welt durch die Entwicklung von Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit und der Unternehmensleistung durch das Angebot von Lösungen in den Bereichen Videoüberwachung, Zugangskontrolle, Gegensprechanlagen und Audiosysteme.

Cisco Meraki, ein Marktführer im Bereich Cloud-gesteuertes WLAN, Routing und Sicherheit, der Kameras und IoT-Geräte anbietet.

Genetec ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das seit über 25 Jahren die physische Sicherheitsbranche revolutioniert. Es ist Anbieter von Videomanagement- und Zutrittskontrollplattformen.

HID Global, ein Unternehmen, das die Vertrauenswürdigkeit von Identitäten von Menschen, Orten und Dingen auf der ganzen Welt sicherstellt, stellt Kartenlesegeräte bereit.

Inner Range fertigt einheitliche Video-, Zutrittskontroll- und Sicherheitslösungen und bietet Video-Management- und Zutrittskontrollplattformen an.

Milestone Systems, ein Unternehmen, das Menschen, Unternehmen und Gesellschaften mit datengestützter Videotechnologie unterstützt, bietet Videomanagement-Plattformen an.

DPI arbeitet eng mit Kunden und Partnern zusammen, um kosteneffiziente Lösungen für die tatsächlichen Herausforderungen im Bereich der Sicherheit von Rechenzentren zu entwickeln und rechnet damit, in Kürze weitere positive Nachrichten im Bereich der elektronischen Sicherheit bekannt geben zu können.

Erfahren Sie mehr über Datalec Precision Installations (DPI): https://datalecltd.com

Über Datalec

Datalec Precision Installations ist ein Anbieter von erstklassigen Dienstleistungen für die Planung, Konstruktion und Installation von Rechenzentren. Dabei stützt sich das Unternehmen auf einzigartiges technisches Fachwissen, einschließlich technischer und kritischer Reinigung, elektronischer Sicherheit und verwalteter Dienste. Unser "One Call, One Team"-Service garantiert eine nahtlose End-to-End-Lösung, die ein Maximum an Leistung und Effizienz bietet. Dank des effizienten Projektmanagements von DPI profitieren Kunden von einer Minimierung der Risiken und einer Reduzierung der Kosten. Außerdem stellt unser proaktiver und flexibler Ansatz sicher, dass unsere Kunden auf ihre Bedürfnisse individuell zugeschnittene Lösungen erhalten, die ihre Anforderungen übertreffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://datalecltd.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240731221782/de/

Contacts:

Ilissa Miller

iMiller Public Relations

E-Mail: datalec@imillerpr.com

Tel: 1.914.315.6424