Am 10. Juli 2024 hat die Stadt Ternopil, vertreten durch Bürgermeister Serhiy Nadal, ein Investitionsmemorandum mit Earlybird Global und der Anwaltskanzlei SRDB, beide vertreten durch Nabil Sioufi, unterzeichnet, um internationale Investoren für drei strategische Projekte zu gewinnen:

1. Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (KWK).

2. Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen.

3. Städtische Solarenergie.

Earlybird Global ein US-amerikanisches Unternehmen, das strategische Beratungsdienste anbietet und von Nabil Sioufi geleitet wird, konzentriert sich auf die Modernisierung der Ukraine. Nabil Sioufi: "Es ist ein guter Zeitpunkt für internationale Partner und Investoren, die enormen Chancen zu ergreifen, die die Modernisierung der Ukraine bietet. Ternopil verfügt über ein großes Potenzial und eine vorbildliche Regierungsführung. Warten Sie nicht auf den Tag des Sieges, um voranzukommen. Einige Projekte beginnen jetzt."

Ternopil ist eine westukrainische Stadt mit einer schnell wachsenden Bevölkerung von derzeit rund 250.000 Einwohnern und einem steigenden Bedarf an Infrastruktur und Versorgungseinrichtungen. Bürgermeister Serhiy Nadal erklärte: "Die Widerstandsfähigkeit der Gemeinden und die Stärke der Ukrainer sind der Schlüssel zum Sieg. Die Gemeinde Ternopil hat sich sehr aktiv an internationalen Programmen beteiligt. Energieunabhängigkeit ist für Ternopil in dieser schwierigen Zeit besonders wichtig. Wir blicken mit der Unterzeichnung des Investitionsmemorandums, das uns die Umsetzung strategischer Modernisierungsprojekte ermöglichen wird, in die Zukunft."

Georges Sioufi, Leiter der Anwaltskanzlei SRDB, betonte, "Wir arbeiten gerne mit einer neuen Generation ukrainischer Führungskräfte zusammen die entschlossen auf internationale Zusammenarbeit ausgerichtet sind und der IWF lobt die außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Wirtschaft in den letzten drei Jahren."

Der Schwerpunkt des Memorandums liegt auf drei großen Investitionen: drei großen Investitionen

Bau eines Heizkraftwerks mit einer Kapazität von bis zu 70 MW für die kommunale Wärmeversorgung und Stromerzeugung. Modernisierung der Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen im Rahmen einer PPP-Vereinbarung (Public Private Partnership). Ausbau der städtischen Solarenergie auf den Dächern der von der Stadt verwalteten Wohngebäude und der öffentlichen Gebäude.

Nabil Sioufi fügte hinzu: "Wir wenden uns bereits an private Unternehmen, internationale Finanzinstitutionen sowie europäische und US-amerikanische Behörden."

Dr Jean-Luc Poget, Senior Partner bei Earlybird Global und derzeit Berater der Regierung Usbekistans in Fragen der grünen Wirtschaft, kommentierte: "Vor zwei Jahren hat die Ukraine mit ihrer EU-Bewerbung den Weg der Transformation eingeschlagen und sich auf eine regulatorische und institutionelle Anpassung an die Europäische Union eingelassen.

