© Foto: AdobeStock



Ende Juni / Anfang Juli fassten Platin und Palladium noch einmal Mut und lancierten einen Erholungsversuch. Der überschaubare Erfolg des Unterfangens bestätigt einmal mehr die aktuelle Schwäche der beiden PGM.Im Schatten von Gold und Silber Während es Gold und Silber in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gelang, Akzente auf der Oberseite zu setzen, sah das bei Platin und vor allem bei Palladium ganz anders aus. Fundamentale Belastungsfaktoren sorgten in der letzten Zeit immer wieder dafür, dass die beiden Platingruppenmetalle (PGM) nicht wirklich in Schwung kamen. Stellvertretend sei auf die Probleme im Automobilsektor verwiesen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die beiden …