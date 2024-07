Der häufig schwer zu durchschauende Vorlauf des Börsenlistings der BigRep SE als Spac-Vehikel ist Geschichte. Seit 31. Juli 2024 ist BigRep jetzt wirklich an der Frankfurter Börse im General Standard-Segment angekommen. Und wie: Nachdem die Erstnotiz des Anbieters von großvolumigen 3D-Druckers für den industriellen Einsatz noch bei 11,20 Euro lag, ist der Kurs im Handelsverlauf ... The post BigRep: Neue 3D-Drucker-Aktie mit viel Prominenz an Bord appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...