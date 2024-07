Krypto News: Neuartiger Tokenisierungs-Coin fast ausverkauft

Der neue Tokenisierung-Coins von 99Bitcoins hat mit seinem Vorverkauf die Marke von 2,5 Mio. USD überschritten, während gleichzeitig die Gespräche mit Top-Influencern aus dem Kryptobereich laufen und die neuartige Learn-to-Earn-Funktion entwickelt wird.

Da sich die Rede des vermutlich nächsten US-Präsidenten auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville noch immer positiv auf den Markt auswirkt und dieser auf die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank wartet, welche vermutlich bis September unverändert bleibt, verbessert sich das Sentiment der Anleger weiter.

Einer der größten Profiteure des nächsten Bullenmarktes könnte 99Bitcoins werden, welches sich innerhalb einer der vielversprechendsten und wachstumsstärksten Kryptosektoren positioniert. Denn das Projekt zählt zu den Tokenisierungs-Coins, welche von allen Sektoren die zweithöchste Rendite im ersten Halbjahr erzielt haben.

Allerdings können nicht nur Vermögenswerte, Sammelgegenstände, Spielobjekte, Kunst und mehr tokenisiert werden, sondern ebenso anderes geistiges Eigentum in Form von beispielsweise Bildung. Bisher gibt es kaum Konkurrenz in diesem Bereich, sodass sich 99Bitcoins mit seinem zwölfjährigen Entwicklungsvorsprung überdurchschnittlich entwickeln könnte.

Mit seiner hohen Nutzerbasis von mehr als 2,84 Mio. Abonnenten konnte das Projekt über das Fundraising bereits mehr als 2,5 Mio. USD einwerben. Nun bewegt es sich jedoch auf die Endphase zu und so haben Interessierte nur noch bis zum 6. August um 11:30 Uhr Zeit, um das Vorverkaufsangebot nicht zu verpassen. Nur zwei Tage später, am 8. August um 12 Uhr beginnt bereits die Beanspruchung und die erste Listung an einer DEX.

Der YouTube-Kanal von 99Bitcoins zählt zu den größten Krypto-Bildungsplattformen am Markt. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die professionellen Videos bei 700.000 Abonnenten schnell fast 100.000 Aufrufe erreichen.

Über die Jahre hat sich 99Bitcoins am Kryptomarkt etabliert und hilft Anleger mit seinen Bildungsvideos zu intelligenteren Investmententscheidungen, besserem Schutz der Assets mit entsprechender Technologie und mehr.

Ausgehend von einem Preis von 0,00116 USD könnte der $99BTC-Coin mit seinem zwölfjährigen Fundament laut Prognosen bis Ende 2024 auf einen Preis von 0,0054 USD steigen. Dies würde vom aktuellen Niveau aus einem fünffachen Gewinn entsprechen.

Bei dieser Berechnung wurde noch nicht einmal die Staking-Rendite berücksichtigt, welche zu Beginn noch bei 671 % liegt und schon während des Presales gezahlt wird. Warum die Analysten eine so positive Meinung zu 99Bitcoins haben, wollen wir uns im Folgenden einmal näher ansehen.

Was ist Learn-to-Earn und wofür nutzt man den Coin aus dem 99Bitcoins-Presale?

Das innovative Projekt 99Bitcoins hat die beliebten Konzepte Play-to-Earn, Move-to-Earn und Tap-to-Earn nun in das neuartige Learn-to-Earn verwandelt. Wie auch bei den anderen Verfahren erhalten die Nutzer für ihre Leistungen als Belohnung Kryptowährungen vergütet. Somit wird die Bildung mit finanziellen Gewinnen verbunden.

Dabei bekommen die Lernenden für die Fortschritte Punkte, welche ihren Platz auf einer Rangliste erhöhen. Je nach Platzierung erhalten sie dann $99BTC-Coins dafür vergütet. Ebenso können Dozenten durch die Bereitstellung ihrer Kurse und anderen Bildungsangebote den Coin verdienen.

Durch eine Ausrichtung als Plattform lassen sich schneller deutlich mehr Inhalte bereitstellen, als es jetzt schon sind. Auf diese Weise können Risiken gestreut und Chancen vervielfältigt werden.

Die native Kryptowährung $99BTC gewährt den Tokeninhabern unterschiedliche Vorteile innerhalb des Bildungs-Ökosystems. Zu ihnen zählen exklusive Handelssignale, VIP-Gruppen, Mentoring, Staking-Belohnungen sowie das Kurssteigerungspotenzial.

Laut den Tokenomics werden 10,5 % der Coins über den Presale angeboten und 14 % über das Staking emittiert. Weitere 27,5 % sind für die Entwicklung des Ökosystems und 8 % für die Börsenliquidität reservierte. Mit 17 % für Community-Belohnungen und 23 % für Marketing soll die Reichweite zusätzlich ausgebaut werden.

Außerdem erhalten Interessierte nun die Gelegenheit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen, um möglicherweise den Jackpot in Höhe von 99.000 USD in BTC zu gewinnen. Mit dessen Hilfe soll sich das bahnbrechende Konzept von Learn-to-Earn mit interaktiven Modulen, Quizfragen, Lerngruppen, Tutorial und mehr noch schneller verbreiten.

99Bitcoins ist ein Pionier des Bitcoin-Ökosystems

Neben den bereits erwähnten Angeboten von 99Bitcoins entwickelt das Projekt ebenso einen eigenen BRC-20-Token, welcher auf der Blockchain von Bitcoin betrieben wird. Somit handelt es sich nicht nur um eines der ersten Projekte aus dem Sektor der Bildungs-Coins, sondern auch innerhalb des BTCFi-Ökosystems. Somit könnte es sich überdurchschnittlich entwickeln wie die ersten DEXs und mehr auf vielversprechenden Chains wie Solana.

Zu Beginn wird der $99BTC-Coins als ein ERC-20 erstellt. Später soll jedoch eine Brücke zur Bitcoin-Blockchain entwickelt und ein Multichain-Coin daraus werden. In diesem Zuge könnte der Coin bis zum Jahr 2030 sogar auf einen Preis von 0,041 USD kommen.

Mithilfe des innovativen Bildungskonzept, dem Wachstum des Sektors der Tokenisierungs-Coins, der Erfolgsbasis, dem Kundenstamm, dem neuartigen Learn-to-Earn-Verfahren und der Ausrichtung als Plattform könnte $99BTC viele andere Coins übertreffen.

Ebenso dürfte der Token eine höhere Korrelation zu der am stärksten etablierten Kryptowährung haben. Sollte Bitcoin bald explodieren, so wird ihm 99Bitcoins vermutlich folgen. Allerdings verbleiben nun nur noch weniger als 6 Tage für das Vorverkaufsangebot.

Was ist 99Bitcoins?

Bei 99Bitcoins handelt es sich um die beste Quelle für Krypto-Bildung. Es bietet unter anderem Anleitungen, Tutorial und Nachrichten, welche Anfänger bis Profis einen leicht verständlichen Zugang zu Krypto-Bildung der unterschiedlichsten Themenbereiche bieten.

