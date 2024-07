Anzeige / Werbung

PayPal Aktie: Starkes Wachstum! Gelingt nun die Trendwende? Der Zahlungsdienstleister unter der Lupe

PayPal Holdings, Inc., gegründet im Dezember 1998 von Max Levchin, Peter Thiel, und Luke Nosek unter dem Namen Confinity, hat sich zu einem der weltweit führenden Online-Zahlungsdienstleister entwickelt. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen an, die es Nutzern ermöglichen, Geld elektronisch zu senden und zu empfangen. PayPal wurde im Jahr 2002 von eBay übernommen und war deren bevorzugter Zahlungsdienstleister, bis es 2015 als eigenständiges Unternehmen ausgegliedert wurde.

Seit der Gründung wurde eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Der Aktienkurs von PayPal hat seit dem Börsengang und insbesondere seit der Abspaltung von eBay eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Der Aktienkurs startete beim IPO 2002 bei etwa 13 USD. Nach der Übernahme durch eBay blieb der Kurs relativ stabil, mit moderaten Zuwächsen. Nach der Abspaltung von eBay im Jahr 2015 lag der Kurs bei etwa 38 USD und stieg in den folgenden Jahren kontinuierlich, getrieben durch starkes Umsatzwachstum und Expansion in neue Märkte. Doch bald kamen weitere Konkurrenten in den Markt, was an den Margen und dem Gewinnwachstum zu spüren ist. Doch die aktuellen Quartalszahlen überzeugten den Markt und auch die Bewertung ist attraktiv, sodass wir den Fokus heute auf diese Kennzahlen lenken möchten.

Auf die Bilanz, die konkreten Daten und das Chartbild mit dem Freestoxx-Tool schauen wir an dieser Stelle.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.