Das Thema Datenschutz verfolgt Meta weiterhin, und das längst nicht nur in der EU, welche in dieser Hinsicht besonders streng agiert. Auch in den USA wird längst nicht alles sang- und klanglos hingenommen, was die Facebook-Mutter so treibt. In Texas hat sich der Konzern nun auf einen teuren Vergleich eingelassen, um Reibereien um Gesichtserkennung beizulegen.Anzeige:1,4 Milliarden Dollar zahlt Meta (US30303M1027) demnach, wie dem "Handelsblatt" zu entnehmen ist. Hintergrund sind Vorwürfe, der Konzern habe unerlaubt biometrische Daten von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...