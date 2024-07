HO-CHI-MINH-STADT, Vietnam (ots/PRNewswire) -Die 18. International Travel Expo Ho Chi Minh City 2024 (ITE HCMC 2024), die vom 5. bis 7. September 2024 stattfinden wird, verspricht Reise- und Gastgewerbeunternehmen einen unvergleichlichen Zugang zu innovativen Produktideen und Geschäftsmodellen, um bei den ständig wichtiger werdenden Nachhaltigkeitstrends führend zu sein.Unterstützung von Unternehmen bei der Erschließung des nachhaltigen TourismusDa sich Nachhaltigkeit als entscheidender Wettbewerbsvorteil herauskristallisiert, hat die ITE HCMC 2024 das Thema "Sustainable Travel - Creating the Future" gewählt, um dessen Bedeutung zu unterstreichen."Vietnam bietet viele Möglichkeiten für nachhaltigen Tourismus, steht aber vor der Herausforderung, die internationalen Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Die ITE HCMC 2024 zielt darauf ab, praktische Einblicke und Lösungen von Experten zu bieten, um Unternehmen zu unterstützen", sagte Le Truong Hien Hoa, stellvertretender Direktor der Tourismusbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt.An der dargebotenen Reihe von Workshops, Konferenzen und hochrangigen Foren werden Regierungsbeamte, das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus, regionale Tourismusbehörden, internationale Reisebüros, MICE-Anbieter, Luxusreiseunternehmen und Restaurants teilnehmen.Führend bei der Zusammenarbeit und dem Ausbau des internationalen Tourismusmarktes in VietnamLe Truong Hien Hoa, stellvertretender Direktor des Fremdenverkehrsamtes von Ho-Chi-Minh-Stadt, sagte: "Die ITE HCMC 2024 bietet eine ideale Plattform für Reise- und Gastgewerbeunternehmen, um Kontakte zu knüpfen, zu erkunden und ihre Partnerschaften zu erweitern. Dieser kooperative Ansatz passt perfekt zu dem übergeordneten Ziel der vietnamesischen Regierung, den Tourismus zu einem führenden Wirtschaftszweig zu machen, grünes Wachstum zu fördern und das Land als erstklassiges Reiseziel zu etablieren."Die ITE HCMC 2024 zielt darauf ab, den internationalen Besuchermarkt Vietnams zu vergrößern und die Einnahmen aus dem Tourismus durch eine verstärkte globale Zusammenarbeit zu steigern. Mit über 500 Ausstellern aus dem In- und Ausland wird die Veranstaltung die Zusammenarbeit zwischen Tourismusagenturen, Unternehmen und Dienstleistern fördern.Ho-Chi-Minh-Stadt spielt eine entscheidende Rolle bei der Integration des nationalen Tourismus, zieht fast 300 Teilnehmer aus 38 vietnamesischen Provinzen an und weckt internationales Interesse aus Ländern und Regionen wie Südkorea, Russland, Japan, Thailand, Taiwan (China), Malaysia, Kambodscha, Laos und Myanmar.Die einzige Messe in Vietnam mit einem internationalen Hosted-Buyer-ProgrammDas Hosted-Buyer-Programm der ITE HCMC ist strategisch so konzipiert, dass es Produktmanager führender globaler Unternehmen anzieht, die sich auf Freizeit-, Geschäfts-, MICE-, Luxus- und Themenreisen spezialisiert haben und das Potenzial haben, den Einreiseverkehr nach Vietnam erheblich zu steigern.Die ITE HCMC 2024 wird über 220 hochkarätige internationale Einkäufer aus 45 Ländern und Gebieten begrüßen. Diese prestigeträchtige Veranstaltung wird mehr als 10.000 Geschäftstreffen ermöglichen und bietet einmalige Möglichkeiten für direkte B2B-Kontakte zwischen internationalen und vietnamesischen Tourismusunternehmen.Verpassen Sie nicht Ihre letzte Chance, sich für das Hosted-Buyer-Programm zu registrieren und an dieser einflussreichen Veranstaltung teilzunehmen. Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz unter https://itehcmc.travel/buyer-3/buyer-registration/.Die ITE HCMC 2024 hat wertvolle Unterstützung von wichtigen Partnern erhalten, darunter Vietnam Airlines (Diamond Sponsor, Offizielle Fluglinie), die Europäische Handelskammer in Vietnam (EuroCham), das Sofitel Saigon Plaza Hotel, Vietjet Air, Vietravel Airlines und andere internationale Fluggesellschaften. Diese Partner sind entscheidend für die Einladung von Reisebüros zur Teilnahme am internationalen Einkäuferprogramm.Website: www.itehcmc.travelFacebook: https://www.facebook.com/itehcmc.internationaltravelLinkedin:https://www.linkedin.com/company/ite-hcmc-international-travel-expo-ho-chi-minh-city/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2472493/ITE_2024.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-ite-hcmc-2024-zielt-darauf-ab-den-vietnamesischen-tourismus-durch-nachhaltigkeit-und-zusammenarbeit-zu-verbessern-302211315.htmlPressekontakt:Son Trinh,+84-24-38689568,sontt.pr@lebrothers.comOriginal-Content von: Ho Chi Minh City Department of Tourism, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170957/5834820