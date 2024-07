XPeng, der führende chinesische Hersteller von intelligenten Elektrofahrzeugen, setzt neue Maßstäbe in der Branche. Mit der Einführung des Tianji XOS 5.2 Betriebssystems demonstriert das Unternehmen seine Vorreiterrolle in der KI-getriebenen Technologie. Das Update, welches 484 Funktionsverbesserungen umfasst, wird sowohl chinesischen als auch internationalen Kunden zur Verfügung gestellt. Dies unterstreicht XPengs Ambitionen im Rahmen seiner globalen Expansionsstrategie, die bereits Präsenz in 30 Ländern weltweit sichert.

Innovative Ladetechnologie und autonomes Fahren

Im Bereich der Ladeinfrastruktur plant XPeng für das dritte Quartal 2024 die Einführung der S5 Schnellladestation. Mit einer beeindruckenden Leistung von bis zu 800 kW verspricht sie, die Ladezeiten erheblich zu verkürzen. Parallel dazu treibt das Unternehmen die Entwicklung autonomer Fahrzeuge voran. Die landesweite Einführung des unbegrenzten XNGP-Systems markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung flächendeckendes autonomes Fahren, unabhängig von Städten, Routen oder Straßenbedingungen.

