© Foto: Carolyn Kaster/AP - dpa-Bildfunk



In der neuen Smart-Investor-Ausgabe dreht sich alles um die politischen Ereignisse des letzten Monats in Frankreich und den USA. Trotz der turbulenten Entwicklungen blieben die Märkte unerwartet stabil.U-Turn nach links Im abgelaufenen Monat konnten sich die Börsianer nicht über einen Mangel an Spannung beklagen - gleich zwei politische Topereignisse ließen nicht nur ihnen den Atem stocken. Zum einen war da der entscheidende zweite Wahlgang zu den französischen Nationalratswahlen am 7.7. Der Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen war haushoher Favorit, der im ersten Wahlgang am 30.6. noch klar zur stärksten Kraft geworden war. Zwischen den Parteien glühten danach die Drähte. Wie …