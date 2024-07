Die Baker Hughes Aktie zeigt eine beeindruckende Entwicklung mit einem Anstieg von 10,2% im letzten Monat und erreichte kürzlich ein neues 52-Wochen-Hoch von 38,67 US-Dollar. Das Unternehmen übertraf in den letzten vier Quartalen stets die Gewinnerwartungen und verzeichnete im Juli 2024 einen Gewinn pro Aktie von 0,57 US-Dollar, deutlich über den prognostizierten 0,49 US-Dollar. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein Gewinn von 2,19 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 27,82 Milliarden US-Dollar erwartet, was einer Steigerung von 36,88% beim Gewinn und 9,06% beim Umsatz entspricht.

Bewertung und Ausblick

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,5 für das laufende Geschäftsjahr liegt Baker Hughes unter dem Branchendurchschnitt von 19,7. Das Unternehmen erhält gute Bewertungen in den Kategorien Wachstum und Dynamik, was zu einem positiven Gesamtbild führt. Analysten haben ihre Gewinnschätzungen nach oben korrigiert, was auf ein vielversprechendes Potenzial für die Zukunft hindeutet. Trotz der starken Performance bleibt die Aktie im Vergleich zu Wettbewerbern attraktiv bewertet und könnte weiteres Wachstum bieten.

