Die spanische Wettbewerbsbehörde verhängt eine Rekordstrafe gegen Booking.com. Das Online-Reisebüro kündigte Einspruch an, hat aber nicht zum ersten Mal Probleme in Europa. Booking.com ist eine der weltweit größten Urlaubsplattformen. Der Aktienkurs des Unternehmens legte alleine in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als 26 Prozent zu. Das liegt auch an der immer größer werdenden Bereitschaft der Kund:innen, Hotels online zu buchen. Der deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...