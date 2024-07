The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 31.07.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2024



ISIN Name

GB00BN7CJ686 TRINITY EXP.+PROD.DL 0,01

GB00B29H4253 TYMAN PLC LS -,05

JE00BJVNSS43 FERGUSON PLC LS 0,1

SE0011762517 CLEAN IND.SOL.HLDG.EU AB

US30049G2030 EVOKE PHARMA INC.DL-,0001

US38045R2067 GOL L.A.I.PFD ADR 1/2

US48128BAF85 JPMORG.CHASE 19/UND.FLR

US8681531070 SUPERIOR DRIL.PRO.DL-,001

US90346E1038 US SILICA HLDGS INC.DL-01

XS1783240986 INTL FIN. CORP. 18/28 MTN

XS1812087598 GRUPO ANTOL. 18/26 REGS

XS2177476947 BOXER P.COMP 20/25 REGS

XS2203985796 AIIB 20/25 MTN

XS2388153715 E.M.I.S.FIN. 21/25 MTN

XS2393509414 WORLD BK 21/26 MTN