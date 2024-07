Donald Trump erhält erneut eine große Bitcoin-Spende! Wird das den Wahlkampf entscheiden?

Donald Trump hat schon vor einigen Wochen angekündigt, dass er künftig auch Bitcoins und andere Kryptowährungen als Wahlkampfspende akzeptieren werde. Das hat ihm schon mehrere Millionen Dollar in $BTC von namhaften Spendern wie Cameron und Tyler Winklevoss den Gründern von Gemini, eingebracht. Generell kann man die Unterstützung für Trump aus der Kryptoszene als überragend bezeichnen.

Das ist auch kein Wunder, schließlich gibt sich der Präsidentschaftskandidat der Republikaner auch reichlich Mühe, um sich als Freund aller Kryptoanleger zu positionieren. Das macht sich für Trump nun erneut bezahlt, denn der Multi-Unternehmer Gary Cardone hat jetzt ebenfalls 12,8 $BTC mit einem Gesamtwert von 852.000 Dollar gespendet. Gelder, die ausschlaggebend für den Wahlsieg von Trump im November sein könnten.

JUST IN: Gary Cardone donated 12.8 Bitcoin worth $852,000 to Donald Trump



"This is the most important moment in world history" pic.twitter.com/29W2lNFeTW - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) July 31, 2024

Die Bedeutung von Spendengeldern in den USA

Spendengelder sind in den Vereinigten Staaten extrem wichtig. Im Gegensatz zu deutschen Wahlkämpfen werden die dortigen weniger durch Parteiengelder, sondern mehr durch eigene finanzielle Mittel bzw. Wahlkampfspenden finanziert. Dass Donald Trump der erste US-Präsidentschaftskandidat ist, der Kryptowährungen als Wahlkampfspende akzeptiert, könnte ihm also neben den erhaltenen Sympathiepunkten der Anleger auch einen monetären Vorteil verschaffen. Inzwischen hat ihm dieses Vorgehen bereits mehrere Millionen Dollar in Bitcoins eingebracht.

So hohe Summen können im teuren Wahlkampf durchaus entscheidend werden. Eine Präsidentschaft von Trump wird in der Kryptoszene mehrheitlich als positiv angesehen, da er Kryptowährungen gegenüber deutlich aufgeschlossener gegenübersteht als seine Kontrahentin Kamala Harris, die den Bitcoin als "Geld für Kriminelle" bezeichnet haben soll. Der Kryptomarkt würde einen Wahlsieg von Trump also höchstwahrscheinlich mit starken Kurssteigerungen feiern. Dabei könnten informierte und gut ausgebildete Anleger wieder sensationelle Renditen erzielen. Anleger, die sich über den Kryptomarkt fortbilden wollen, können das seit Jahren auf der Plattform 99Bitcoins tun. Dies launcht bald sogar einen eigenen Coin namens $BTC.

Die Chancen von $99BTC auf einen erfolgreichen Start

99Bitcoins ist eine praktisch unvergleichliche Lernplattform, die bereits seit vielen Jahren am Markt existiert. Daher hat sie sich eine unglaublich große Community mit über 700.000 Abonnenten auf Youtube aufgebaut. Zudem besitzen die Verantwortlichen eine Menge Fachwissen über die gesamten Marketingprozesse für einen Coin sowie die Funktionsweise des gesamten Kryptomarktes. Es ist also sowohl die Community als auch das Wissen vorhanden, um $99BTC zu einer gigantischen Erfolgsgeschichte nach dem Launch zu machen.

($99BTC verfügt über eine gigantische Community mit über 700.000 Followern - Quelle: presale.99bitcoins.com)

Für die Nutzer von 99Bitcoins und die Investoren von $99BTC wird seitens der Plattform auch einiges geboten. So können alle, die den Token besitzen, an exklusiven Events teilnehmen, sich spezielle Lerninhalte anschauen und dabei weitere Tokens über das Learn-to-Earn-Konzept sichern.

Diese können Anleger entweder verkaufen oder in den Staking-Pool geben, der mit einem APY von derzeit 670 % ebenfalls eine fantastische Rendite verspricht. Die Entwickler haben auch 14 % der auf 99.000.000.000 Stück limitierten Token für den Staking-Pool reserviert. $99BTC scheint also durchaus das Potenzial für x5 bis x10 nach dem Start zu haben.

