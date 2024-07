München (ots) -Die Cloud Monsters GmbH, ein Top-Partner für Salesforce, nahm als Aussteller an der Intersolar Europe 2024 teil, die vom 19. bis 21. Juni in München stattfand. Das Unternehmen gründete sich im Februar 2019 und hat Teams in Hamburg, München, Frankfurt, Berlin und Nabeul (Tunesien). Die Gründer arbeiten jeweils seit über 15 Jahren im Salesforce-Umfeld und unterstützen Unternehmen, vom Startup über den Mittelstand bis zum Konzern, mit passgenauen sowie Kunden-fokussierten Lösungen beim Wachstum und der Digitalisierung.Als größtes CRM-System der Welt hat Salesforce es sich zur Aufgabe gemacht, eine modulare Plattform zur Verfügung zu stellen, mithilfe derer Unternehmen ihre Kundendaten sowie Vertriebs- und Serviceprozesse digital verwalten können.Von der Salesforce Implementierung bis zur Integration von Cross-Cloud-Lösungen mit Umsystemen bietet die Cloud Monsters GmbH ein breites Spektrum an Leistungen an. Darüber hinaus erfolgt bei Bedarf eine individuelle Programmierung, um komplexe technische Anforderungen zu bewältigen. Zuerst werden die Prozesse analysiert und vorhandenes Optimierungspotenzial identifiziert. Aus den gewonnenen Erkenntnissen wird eine zeit- und budgeteffiziente Salesforce-Lösung entwickelt, die den individuellen Kundenbedürfnissen angepasst ist. Im Fokus stehen hierbei stets die Prozessoptimierung und die Steigerung der Effizienz, sowie die Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit. Jede Salesforce Umsetzung ist stets an die spezifischen Bedürfnisse der Kunden angepasst, somit unternehmensspezifisch und kundenzentriert. Den verschiedenen Abteilungen innerhalb der Unternehmen können unterschiedliche Apps zugeordnet werden, um den bereichsspezifischen Arbeitsalltag zu erleichtern. Auf der Basis der Ziele und KPI's werden die Unternehmensprozesse abgebildet, sowie dazugehörige Reports und Dashboards angefertigt. Die Unternehmen können nach der Einführung von Salesforce durch gezielte Automatisierungen ihr Wachstum systemgestützt beschleunigen. Die Salesforce-Anbindung an Umsysteme ist oftmals unerlässlich für den Unternehmenserfolg. Salesforce stellt im Standard eine Vielzahl an Schnittstellen zur Verfügung, wodurch die Integration vereinfacht werden kann. Die erfahrenen Integrationsspezialisten von Cloud Monsters arbeiten hierfür mit erfolgsbringenden Integrationslösungen wie z.B. MuleSoft, Jitterbit oder SKYVVA. Bei Bedarf können diese durch individuell programmierte Lösungen ergänzt werden. Auch das beste CRM ist immer nur so stark wie seine Nutzer*innen. Daher legt Cloud Monsters großen Wert auf die anschließenden Schulungen von Mitarbeiter*innen, dem Management, sowie den Systemadministratoren, in der sicheren Nutzung ihrer Salesforce-Lösung. Die Cloud Monsters GmbH ist langfristig als kompetenter und servicestarker Ansprechpartner verfügbar und unterstützt die Kunden schnell und unkompliziert.Cloud Monsters verfügt über ein starkes Technologie- und Integrationswissen und nutzt dieses zur transparenten, sowie zuverlässigen Projektabwicklung. In mehr als 300 Projekten ist eine große Bandbreite an Wissen für die unterschiedlichsten Branchen entstanden. Um nur einige zu nennen: Verlage und Medien, Healthcare und Lifescience, Tourismus und natürlich die Energiebranche. Zu den Kunden zählen Hersteller von Solarpanelen oder Ständerwerken, Energielieferanten, Zulieferer, sowie Montagebetriebe. Für die meisten unserer Kunden eignet sich der Einsatz eines CRM Systems schon deshalb, da sie oft noch mit Excel Tabellen arbeiten und somit oft der Überblick über ihre Kundenprozesse und Beziehungen fehlt. Neben der besseren Transparenz geht es zumeist auch darum, die eigenen Verkaufsziele zu steigern und unter Zuhilfenahme von Marketing-Automatisierungen neue Kunden zu erreichen. Zudem stehen die Kunden oft vor logistischen Herausforderungen, zum Beispiel wann der Außendienst zu welchem Kunden fahren muss und wie all das gesteuert werden kann. Sowohl für Montagebetriebe als auch Reinigungsunternehmen mit klassischem Außendienst eignet sich Salesforce Field Service Lightning. Hier wird nicht nur das gesamte Dispatching betrieben, sondern auch die verfügbaren Materialien in den Fahrzeugen der Außendienstmitarbeiter oder die Arbeitszeiterfassung können so abgedeckt werden. Von der Leadgenerierung bis zum Kundenservice nach erfolgreichem Vertragsabschluss bilden die Kunden von Cloud Monsters all ihre Prozesse in Salesforce ab und haben somit einen vollumfänglichen 360 Grad Blick auf ihre Kunden. Mithilfe der Experience-Cloud ist es möglich, die kundeneigenen Partnerfirmen in das System zu integrieren, jedoch ohne, dass zu viele Informationen preisgegeben werden müssen.Pressekontakt:Danielle Schwaß+49 173 2918529danielle.schwass@cloudmonsters.deOriginal-Content von: Cloud Monsters GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175893/5834835