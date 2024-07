© Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Die US-Notenbank hat angedeutet, dass die Teuerungsrate näher an dem anvisierten Ziel ist. Eine konkrete Andeutung, ob und wann die Leitzinsen gesenkt werden, blieben die Währungshüter jedoch schuldig.Die US-Notenbank Federal Reserve hat am Mittwoch die Leitzinsen unverändert gelassen, sieht jedoch die Inflation näher am Ziel, was zukünftige Zinssenkungen ermöglichen könnte. Trotzdem signalisierten die Zentralbanker keine unmittelbar bevorstehende Senkung und beschrieben die Wirtschaftslage weiterhin als bedenklich, auch wenn es Fortschritte gebe. "Das Komitee beurteilt, dass die Risiken zur Erreichung seiner Ziele für Beschäftigung und Inflation zunehmend besser ausbalanciert sind", hieß …