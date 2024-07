O'Donnell bringt seinen reichen Erfahrungsschatz ein, um die KI-Transformation voranzutreiben und unser strategisches Wachstums zu fördern

Acuity Knowledge Partners (Acuity), ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Forschungs-, Analyse- und Technologie-Lösungen für den Finanzdienstleistungssektor, begrüßt Jon O'Donnell als neuen Chief Operating Officer (COO).

Jon O'Donnell bringt in das Unternehmen Acuity mehr als 16 Jahre Führungserfahrung bei IBM ein, wo er die Geschäftsbereiche EMEA Business und Technology Consulting Divisions mit bis zu 15.000 Fachleuten und einem Jahresumsatz von 3 Milliarden US-Dollar erfolgreich leitete, wobei er für ein beeindruckendes Marktwachstum sorgte. Er war Teil des Global Leadership Team von IBM Consulting und bekleidete wichtige Führungspositionen in zahlreichen Märkten, darunter der Wirtschaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) und Nordamerika.

Als Chief Operating Officer von Acuity wird Jon O'Donnell dem Executive Committee beitreten und die Digital Solutions Group und Global Strategy Group sowie verschiedene Aktivierungsteams leiten, einschließlich der Bereiche für Informationstechnologie, Informationssicherheit und Jura.

Jon O'Donnell wird Robert King, dem Chief Executive Officer von Acuity Knowledge Partners direkt unterstellt sein. Er wird darüber hinaus wichtige strategische Initiativen von Acuity leiten und eng mit dem Führungsteam und den leitenden Führungskräften zusammenarbeiten.

"Wir freuen uns, Jon O'Donnell an Bord zu wissen, da er eine umfangreiche Erfolgsbilanz bei hochkarätigen Initiativen und führenden Organisationen durch technologische Veränderungen sowie ein strategisches Verständnis mitbringt, wie künstliche Intelligenz (KI) Innovationen und Effizienz für unsere Kunden vorantreiben kann", so Robert King. "Die Ernennung von Jon O'Donnell ist Teil unserer Strategie und unseres Engagements, die führende Rolle bei der Entwicklung maßgeschneiderter Finanztechnologielösungen für unsere Kunden im Finanzdienstleistungsbereich rund um den Globus zu übernehmen. Wir erzielen hervorragende Fortschritte, indem wir KI-Fähigkeiten mit der tiefgreifenden Domänenexpertise von Acuity kombinieren, um Finanzunternehmen bei der Rationalisierung komplexer Aufgaben, der Steigerung der Produktivität und der Erzielung von Kosteneinsparungen zu unterstützen", ergänzte er.

Jon O'Donnell hat Geschäftsbereiche gegründet und geleitet, die an der Spitze des technologischen Fortschritts stehen, wie etwa künstliche Intelligenz sowie Cloud-Plattformen. Darüber hinaus ist er ein starker Verfechter des Wachstums und der Weiterentwicklung aller Talente und während er IBM Consulting für das Vereinigte Königreich und Irland leitete, wurde er mit den National Diversity and Inclusion Awards ausgezeichnet. Sein Bildungsprofil kombiniert Abschlüsse in Mathematik und Operational Research an der Southampton University mit Cima- und Saïd-Business-School-Abschlüssen.

"Ich freue mich, dem Unternehmen Acuity als Teil der Permira Family beizutreten und die unglaublichen Geschäfts- und Technologietalente anzuführen, um globale Finanzinstitute und Banken bei ihrer geschäftskritischen Arbeit mithilfe beeindruckender domänengeführter KI und Technologietransformationsdienste sowie erstklassiger Lösungen und Beschleuniger zu unterstützen. KI revolutioniert die Finanzdienstleistungsbranche und unser Ziel ist es, bei diesem Wandel eine Vorreiterrolle zu übernehmen, indem wir es unseren Finanzinstitutskunden ermöglichen, ihren Kunden erstklassigen Service zu bieten, um effizienter zu arbeiten und einen Wettbewerbsvorteil zu wahren. Ich freue mich nun darauf, zu den Bemühungen von Acuity beizutragen, um bahnbrechende Lösungen bereitzustellen, die Kunden schätzen und denen sie vertrauen", so Jon O'Donnell.

