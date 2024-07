Pepe hat eine neue Blockchain! Was das jetzt für den Meme-Coin-Markt bedeutet

Viele Anleger wünschen sich heute, sie wären von Anfang an bei $PEPE dabei gewesen. Innerhalb eines Jahres entwickelte sich der Meme-Coin von einem kleinen Licht am Markt zum drittgrößten Meme-Coin der Welt mit einer Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden Dollar.

Obwohl er auch große Schwächen hat, wie relativ langsame und teure Transaktionen durch seine Anbindung an die Ethereum-Blockchain. Hätte $PEPE seine eigene Blockchain, könnte es durchaus sein, dass er sogar noch höher aufgestiegen wäre! Doch jetzt setzt ein Nachfolger namens Pepe Unchained ($PEPU) genau an dieser Schwachstelle an.

($PEPE ist mittlerweile der 3. größte Meme-Coin der Welt mit einer Marktkapitalisierung von über 4,76 Mrd. Dollar - Quelle: coinmarketcap.com)

Pepe Unchained und die unglaublichen Möglichkeiten seiner Blockchain

Pepe Unchained könnte eine zweite Chance für alle Anleger sein, die den faszinierenden Aufstieg von $PEPE verpasst haben. Doch $PEPU hat auch einige Neuerungen im Gepäck! Denn der Meme-Coin ist der erste Pepe-Coin mit einer eigenen Blockchain und der erste Meme-Coin überhaupt, der eine eigene Layer 2 hat. Das ermöglicht ihm nicht nur hundertfach schnellere und deutlich günstigere Transaktionen als $PEPE oder alle anderen Coins auf der Ethereum-Blockchain.

Zusätzlich könnte um den Coin herum ein ganzes Ökosystem bestehend aus neuen Meme-Coins erwachsen, die alle auf der innovativen Layer-2-Lösung von $PEPU basieren. Das könnte Pepe Unchained schlagartig bekannt in der weltweiten Kryptoszene machen, was allein schon für enorme Kurssteigerungen sorgen könnte.

(Die eigene Blockchain von $PEPU verschafft dem Coin und allen, die vielleicht bald mit ihm ein Ökosystem bilden, große Vorteile - Quelle: pepeunchained.com)

Neben den aktiven Vorteilen genießen Anleger durch die Blockchain von $PEPU auch passive. Denn die Effizienz der Layer-2-Lösung könnte zu einem hohen Handelsvolumen führen. Auch das On-Chain-Volumen könnte schnell explodieren, wenn andere Entwickler auf der Pepe Unchained Layer 2 launchen. Das wiederum führt häufig zur Aufmerksamkeit von zentralen Börsen und auch Walen, die hohe Summen investieren. Sollte das bei Pepe Unchained eintreten, könnte der Meme-Coin tatsächlich die von Analysten prognostizierten x100 bis x200 Gewinn erzielen.

$PEPU könnte einen grandiosen Start hinlegen

Noch befindet sich Pepe Unchained im ICO. Aber gerade das hat viele Vorteile für Anleger. Denn dadurch können $PEPU-Tokens noch sehr günstig gekauft werden. Dabei erzielte der Meme-Coin in wenigen Wochen bereits eine Vorverkaufssumme von über 6,6 Mio. Dollar. Und die Nachfrage steigt offenbar jeden Tag weiter an.

Da der Staking-Pool derzeit ebenfalls eine unglaubliche Rendite von 292 % pro Jahr auszahlt, sind schon jetzt fast 550 Mio. Tokens gestakt. Auch dieser Umstand könnte für einen starken Start an den Börsen sprechen, da diese Tokes für eine Woche nach dem Handelsstart für den Verkauf gesperrt werden. Damit könnte eine Verknappung des Angebots stattfinden, was den Kurs schnell nach oben treiben könnte.

(Aufgrund des hohen APYs von $PEPU wurden bereits fast 550 Mio. Token gestakt - Quelle: pepeunchained.com)

Auch auf X (ehemals Twitter) und Telegram folgen schon fast 14.000 Anleger der Entwicklung von $PEPU. Obwohl der Meme-Coin bislang als absoluter Geheimtipp unter Analysten gilt! Es spricht also vieles dafür, dass Pepe Unchained einen nahezu unglaublichen Start hinlegen und seinen frühen Anlegern große Gewinne bringen könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.