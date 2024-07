Ultimate Risk Solutions ("URS") ist stolz darauf, seinen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der Uzbekinvest Export-Import Insurance Company of Uzbekistan ("Uzbekinvest") bei der Erlangung ihres stabilen AM Best Kreditratings bekannt zu geben. Durch die Entwicklung fortschrittlicher Risikomodelle für die Versicherungs- und Rückversicherungssparten von Uzbekinvest, einschließlich des Katastrophenrisikos, hat URS wesentlich zu diesem Erfolg beigetragen.

Uzbekinvest acquires risk and capital modelling capabilities from Ultimate Risk Solutions (URS) which helped them attain stable AM Best rating (Graphic: Business Wire)

AM Best, eine weltweit tätige, auf die Versicherungsbranche spezialisierte Ratingagentur, hat den Ausblick für Uzbekinvest von negativ auf stabil geändert. Das Finanzstärkerating bleibt bei B (fair) und das langfristige Emittentenrating bei "bb" (fair). Diese positive Veränderung spiegelt die verbesserte risikobereinigte Kapitalisierung von Uzbekinvest wider, die zum Teil auf die ausgefeilte Risikomodellierung und die Schätzung des wahrscheinlichen maximalen Verlustes durch URS zurückzuführen ist.

Die Expertise von URS in der Risikoanalyse und -modellierung war dabei von entscheidender Bedeutung und zeigt das Engagement des Unternehmens, maßgeschneiderte Risikolösungen zu liefern, die die finanzielle Stabilität und Leistung seiner Kunden verbessern.

"Unser Unternehmen, das der größte Versicherungs- und Rückversicherungsanbieter in Usbekistan ist, hat bedeutende Fortschritte auf den internationalen Märkten gemacht und strebt danach, ein globaler Akteur zu werden, der dabei eng mit AM Best zusammenarbeitet. Die von URS-Technologien angebotenen Risiko- und Kapitalmodellierungsfunktionen ermöglichen es uns, die Solvenz und Stabilität unseres globalen Risikoportfolios im Auge zu behalten, während es weiter wächst", sagte Rustam Azimov, General Director von Uzbekinvest.

"Wir freuen uns, Uzbekinvest auf ihrem Weg zu mehr Finanzkraft und Stabilität unterstützt zu haben", sagte Alex Bushel, Gründer und CEO von Ultimate Risk Solutions. "Das Engagement unseres Teams bei der Entwicklung anspruchsvoller und umfassender Risikomodelle unterstreicht unsere Mission, unseren Kunden die notwendigen Werkzeuge für ein effektives Risikomanagement und nachhaltiges Wachstum an die Hand zu geben."

Diese Zusammenarbeit stellt sowohl für Uzbekinvest als auch für URS einen bedeutenden Meilenstein dar und unterstreicht die Bedeutung innovativer Risikomanagementstrategien im Versicherungssektor. Als Wegbereiter im Bereich der Risikomodellierung und -analyse setzt sich URS weiterhin dafür ein, seinen Kunden zu helfen, die Komplexität von Risiken mit Vertrauen und Präzision zu bewältigen.

Über Uzbekinvest:

Uzbekinvest Export-Import Insurance Company JSC ist ein führender Versicherungs- und Rückversicherungsanbieter in Usbekistan und weltweit. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden zuverlässige und umfassende Versicherungs- und Rückversicherungslösungen anzubieten, die von führenden modernen Technologien und einem Team engagierter Fachleute unterstützt werden. Das Unternehmen verwaltet ein Gesamtvermögen von 164 Mio. USD und unterhält erhebliche Rücklagen in Höhe von mehr als 106 Mio. USD, was auf eine starke finanzielle Stabilität und die Fähigkeit zur Deckung potenzieller Verbindlichkeiten hinweist. Uzbekinvest verfügt über eine solide globale Präsenz und bearbeitet Risiken aus 132 Ländern. Es unterhält starke Partnerschaften mit großen Rückversicherungsgesellschaften wie Munich Re, Swiss Re, Allianz, Zurich Insurance Company und arbeitet mit erstklassigen Maklerfirmen wie AON, Willis, Marsh, Guy Carpenter, Howden und anderen zusammen, um ihre Marktpräsenz und ihre Serviceleistungen zu verbessern.

Über Ultimate Risk Solutions:

Ultimate Risk Solutions (URS) ist ein führender Anbieter von Risikomodellierungs- und Analysetechnologien und -dienstleistungen und bietet fortschrittliche Lösungen für Versicherungsunternehmen und Finanzinstitute auf der ganzen Welt. Mit dem Schwerpunkt auf Innovation und Präzision liefert URS Technologien, die den Kunden helfen, ihre Risikomanagementpraktiken zu verbessern und ihre strategischen Ziele zu erreichen.

Link zur AM Best-Pressemitteilung über den revidierten Ratingausblick von Uzbekinvest:

https://tinyurl.com/23pcdbck

Contacts:

Sasha Kuznetsov, URS Marketing and Communications Lead akuznetsov@ultirisk.com