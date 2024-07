Peking (ots/PRNewswire) -Die Stadt Quanzhou in der südostchinesischen Provinz Fujian hat kürzlich eine Auftaktveranstaltung für die Bewerbung als "Creative City of Gastronomy" (kreative Stadt der Gastronomie) im Creative Cities Network der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) abgehalten.Das UNESCO Creative Cities Network (UCCN) wurde 2004 gegründet, um die Zusammenarbeit mit und zwischen Städten zu fördern, die Kreativität als strategischen Faktor für eine nachhaltige Stadtentwicklung erkannt haben. Es ermutigt die Städte, sich für einen der sieben kreativen Bereiche zu bewerben: Kunsthandwerk und volkstümliche Kunst, Design, Film, Gastronomie, Literatur, Medienkunst und Musik. Derzeit gibt es weltweit zehn Städte, die als kreative Stadt der Gastronomie ausgewählt wurden, darunter sechs aus China.Die Stadt Quanzhou hat im Juni dieses Jahres einen Arbeitsplan herausgegeben, in dem angeregt wird, die positive Rolle von Delikatessen bei der Steigerung der Binnennachfrage, der Integration von Branchen, der Ankurbelung des Konsums, der Förderung der Beschäftigung und der Verbesserung des Lebens der Menschen hervorzuheben und alles daran zu setzen, sich auf der Grundlage des Gesamtplans von zweijähriger Vorbereitung, vierjähriger Anwendung und sechsjähriger Umsetzung zu einer kreativen Stadt der Gastronomie zu entwickeln.Die Stadt ist sehr zuversichtlich, dieses Ziel zu erreichen, da sie auf eine lange Geschichte und eine reiche Kultur zurückblicken kann, über reichhaltige Meeresfischereiressourcen verfügt und einen Produktionswert von Lebensmitteln und Getränken von über 100 Milliarden Yuan aufweist. Landwirtschaftliche und aquatische Produkte mit geografischer Angabe (Geographical Indication, GI) wie Anxi Tie Guan Yin (Anxi Oolong-Tee) und Yongchun-Essig sind im In- und Ausland bekannt und Geschäftsmodelle wie der Großhandel mit aquatischen Produkten und Fertiggerichten florieren.Die Daten zeigten, dass die Stadt nun 100.347 verschiedene Arten von Catering-Marktunternehmen besitzt und damit an erster Stelle in der Provinz Fujian steht. Außerdem verfügt sie über reichlich Ressourcen von Chinesen aus Übersee und Handelskammern sowie über breite Kanäle für den Austausch von Delikatessen, was eine solide Grundlage und einzigartige Vorteile für die Stadt schafft, um eine kreative Stadt der Gastronomie zu werden.Bei der Eröffnungszeremonie lud Quanzhou 22 Fachberater ein, um die Bewerbungsarbeiten fachlich zu unterstützen.Es wurde außerdem ein spezieller Arbeitsplan erstellt, der darauf abzielt, die Entwicklungsgrundlage für die Delikatessenindustrie durch die Kombination der Anwendungsarbeit ständig zu verbessern, einschließlich der Schaffung von mehr als 150.000 Catering-Marktunternehmen bis 2027, der Förderung von zehn führenden Catering-Unternehmen mit einem Jahresumsatz von jeweils mehr als 100 Millionen Yuan, dem Bau von 20 Straßen mit charakteristischen Delikatessen usw.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/341367.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2472614/Quanzhou.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-die-sudostchinesische-stadt-quanzhou-will-sich-zur-kreativen-stadt-der-gastronomie-entwickeln-302211602.htmlPressekontakt:Silvia Su,silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5834858