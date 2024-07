Als Teil einer wegweisenden Initiative, die das Gesundheitswesen im Königreich Saudi-Arabien grundlegend verändern wird, haben Boston Oncology und die King Fahd Medical City (KFMC) eine Absichtserklärung zur Kooperation bei der Lokalisierung seines zell- und gentherapeutischen Zentrums (Cell Gene Therapy) unterzeichnet.

Representatives from Boston Oncology and King Fahd Medical City (KFMC), along with His Excellency Eng. Abdulaziz AlRamaih, Deputy Minister of Health for Planning and Development, at the signing ceremony for the partnership to advance localized Cell Gene Therapy in Saudi Arabia. (Photo: Business Wire)