Diese 3 Coins werden von Walen gekauft und könnten explodieren

Die kleinen Fische des Kryptomarktes schwimmen meist im Strömungsschatten der großen Wale und könne die von ihnen verursachten Kursanstiege sogar noch auf ein neue Hochs treiben. Welche günstig bewerteten Kryptowährungen mit überdurchschnittlichem Potenzial die Wale in der letzten Zeit gekauft haben und stark steigen könnten, stellen wir Ihnen im folgenden Beitrag vor.

Pepe Unchained

Der vielversprechende Memecoin Pepe Unchained konnte schon am ersten Tag seines Vorverkaufs einige Wale auf sich ziehen und innerhalb der ersten Minuten bereits Coins im Wert von mehreren Hunderttausend US-Dollar verkaufen. Dieser Umstand ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass es sich um ein Projekt der großen und aktiven Pepe-Community handelt.

Ebenso stellt sein Angebot die bisherigen Vertreter innerhalb der Nische der Frosch-Memecoins eindrucksvoll in den Schatten. Denn es sollen die Probleme von Ethereum, der führenden Blockchain für dezentrale Business-Anwendungen, behoben werden. Zu diesen zählen extrem hohe Gebühren und eine langsame Transaktionsgeschwindigkeit.

So entwickelt das Team von Pepe Unchained eine eigene Skalierungslösung. Mit ihr soll ein wesentlich höhere Datendurchsatz erreicht werden, wobei die Geschwindigkeit um das Hundertfache gesteigert und die Gebühren deutlich gesenkt werden. Somit bietet das Ökosystem auch für viele andere Blockchain-Projekte optimale Eigenschaften.

Dies erhöht wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass sich neben den Gerüchten von Launch-Service und DEX auch andere dezentrale Angebote auf Pepe Unchained ansiedeln. Mit ihnen verbessern sich die wichtigen Metriken wie TVL (Total Value Locked), Netzwerkaktivität und mehr, welche wiederum den Wert von $PEPU explodieren lassen können.

Eine solche Chance wollten sich auch andere Wale nicht entgehen lassen. So hat erst vor wenigen Tagen einer von ihnen $PEPU-Coins im Wert von 189.397 USD gekauft. Denn das Projekt nähert sich mit einer Finanzierungssumme von 6,65 Mio. USD seinem Ende zu, sodass Interessierten nicht mehr viel Zeit bleibt. Auch als führende Memecoin-Skalierungslösung böte sich eine attraktive Marktlücke.

In der aktuellen Vorverkaufsphase werden die Coins noch für weniger als 31 Stunden für 0,0088044 USD angeboten. Allerdings fehlen nur rund 120.000 USD, bis das nächste Finanzierungsziel erreicht wird. Aufgrund der zu Beginn noch hohen Staking-Rendite von 291 % und dem Interesse der Wale könnte ein vorzeitiger Ausverkauf schon bald geschehen.

WienerAI

Eine noch höhere Wal-Aktivität hat der KI-Memecoin von WienerAI verzeichnet. Auch sein Presale erzielt schon seit Beginn eine hohe Nachfrage und konnte diese zuletzt noch einmal steigern. Denn es bleiben nur noch weniger als 5 Tage, um die Coins vor der ersten Listung zu kaufen und es wurden schon über 9 Mio. USD eingeworben.

WienerAI bietet ein fortschrittliches KI-Trading-Ökosystem, welches die Handelserfahrung der Anleger revolutionieren und ihnen endlich eine fairere Chance am Finanzmarkt ermöglichen soll. Ganz nach dem Erfolgsrezept von Steve Jobs wird eines der größten Probleme des Finanzmarktes in ein erfolgreiches Geschäftsmodell verwandelt.

Damit Privatanleger nicht von den Einstiegshürden wie Programmiercode von den revolutionären KIs und ihren Vorteilen abgehalten werden, wurde eine besonders anfängerfreundlichen KI-Trading-Plattform entwickelt. Diese ist über einen KI-Chat wie ChatGPT zugänglich und bietet eine Reihe bahnbrechender KI-Trading-Tools.

Unter anderem erhalten die Nutzer auf diese Weise eine persönliche Finanzberatung. Ebenso lassen sich mit den KI-Prognose-Tools die Investments mit den wahrscheinlich höchsten Renditechancen finden. Außerdem kann der Handelsroboter die manuelle Arbeit abnehmen und dafür sorgen, dass Sie keine Chance mehr verpassen.

Insgesamt erhalten Sie mit WienerAI ein Hilfsmittel, mit welchem sie weniger lukrative Chancen verpassen, und gefährliche Risiken übersehen. Selbst innerhalb der Datenflut können verschiedenste Faktoren berücksichtigt und für Interessierte in den detaillierten Analysen aufgearbeitet werden. Aber auch Personen mit weniger Zeit sollen von den KIs und Renditesteigerungstools wie Börsenpreisvergleich von WienerAI profitieren.

Zudem könnte $WAI leicht zum führenden KI-Memecoin aufsteigen und Turbo schlagen. Aus all diesen Gründen hat das nützliche Konzept Wale mit ihrer strengeren Sorgfaltsprüfung überzeugt. Einer von ihnen erwarb kürzlich Coins im Wert von 370.834 USD, denn in weniger als 4 ist der Presale spätestens abgeschlossen. Zudem zahlt er Anlegern eine Staking-Rendite von 123 %.

PlayDoge

Ein weiterer nützlicher Memecoin, welcher mit seinen hohen Verkaufszahlen beeindruckt hat, ist PlayDoge. Dieser positioniert sich im bahnbrechenden GameFi-Sektor, welcher einige neuartige Vorteile für Spieler bietet, die bisher mit traditionellen Games nicht möglich war. Überdies macht es die beliebten Memecoin-Tiere endlich erlebbar.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Memetoken handelt es sich bei PlayDoge nicht nur um einen süßen Hund von einem Coin und ein paar passende Memes mit etwas Witz. Stattdessen können sie wie bei den in den 90er-Jahren besonders bei Spielerinnen beliebten Tamagotchis als virtuelles Haustier auf einer App überall mitgenommen werden.

Tiere und insbesondere Hunde sind im Memecoin-Sektor die mit Abstand populärsten Vertreter. Deswegen wurde sich passenderweise ein Shiba Inu ausgesucht. Für die Pflege und das Training sowie andere Minispiele und Abenteuer können die Spieler Punkte verdienen, die sich dank Play-to-Earn dann in Kryptowährungen tauschen lassen.

Somit dürfte PlayDoge noch deutlich fesselnder als andere Memecoins sein. Zudem steigert dies die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen langfristig erfolgreichen Memetoken anstelle einer Eintagsfliege handelt. Unterstützend wirkt sich dabei das Staking aus, welches Kapital bindet, und die natürliche Nachfrage.

Die Chancen stehen gut, dass PlayDoge an den Erfolg der Tamagotchis oder anderer Play-to-Earn-Projekte wie Hamster Kombat mit seinen Hunderten Millionen anknüpfen könnte. Denn bei den Memetoken handelt es sich in diesem Jahr um den gefragtesten Kryptosektor und GameFi wird ein enormes jährliches Wachstum von 68 % prognostiziert.

Der Presale von PlayDoge begibt sich zügig an die Marke von 6 Mio. USD. Anleger können die Coins noch für 0,00524 USD kaufen, bevor der Preis in der nächsten Vorverkaufsphase in spätestens 15 Stunden erneut erhöht wird. Ebenso erhalten Anleger derzeit eine Staking-Rendite von jährlich 80 %, was den Coin auch längerfristig stabilisieren kann.

