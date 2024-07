"Ich habe einen Raum voller Sterne gesehen!!!", sagt einer der Patienten.

Cluster, Inc., die größte Metaverse-Plattform in Japan mit über 35 Millionen Event-Teilnehmern, hat in Zusammenarbeit mit Associate Professor Hasei vom Department of Medical Information and Assistive Technology Development, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences (Department of Orthopedics) einen virtuellen Raum geschaffen, um das Gefühl der Einsamkeit unter Patienten zu lindern.

Exchange between patients with the same disease (Graphic: Business Wire)

Diese Initiative ist eine Zusammenarbeit zwischen Cluster, Inc. und Associate Professor Hasei und stellt den weltweit ersten Einsatz des Metaversums zur Linderung der Einsamkeit von Patienten mit seltenen Krebserkrankungen dar, insbesondere von Kindern und jungen Erwachsenen (AYA). Mit diesem Projekt soll ein virtueller Raum geschaffen werden, der es Krebspatienten mit Erkrankungen wie Osteosarkom ermöglicht, mit anderen Patienten derselben Erkrankung und Altersgruppe in Kontakt zu treten und Erfahrungen auszutauschen.

Jährlich gibt es 20.000 Patienten mit seltenen Krebserkrankungen in der Pädiatrie und AYA. Associate Professor Hasei war der Meinung, dass der Austausch und die Kommunikation zwischen Patienten mit der gleichen Krankheit ihre Lebensqualität verbessern würde. Die Metaverse-Plattform ermöglicht es ihnen, sich von verschiedenen Orten aus zu vernetzen, Spiele zu spielen, ihre Erfahrungen auszutauschen und trotz ihrer körperlichen Beschwerden emotionale Unterstützung zu finden. Dieser Ansatz zeigte vielversprechende Ergebnisse für Kinder und AYA-Patienten, für die es schwierig ist, Gleichgesinnte mit den gleichen Erfahrungen zu treffen, insbesondere für Patienten mit extrem seltenen Erkrankungen wie dem Ewing-Sarkom.

Kulturelle Feste wie das virtuelle Tanabata-Festival ermöglichten es den Kindern im Krankenhaus, die virtuellen Welten außerhalb ihres Krankenhauszimmers zu erleben und zu genießen. Diese Erfahrungen zauberten den Patienten ein Lächeln ins Gesicht, selbst denjenigen, die dies nur selten tun. Dies zeigt das Potenzial des Metaversums, sinnvolle Erfahrungen über physische Grenzen hinweg zu vermitteln.

Associate Professor Hasei erkannte, dass die technologischen Herausforderungen und kritischen Funktionen sorgfältig berücksichtigt werden mussten, um dieses Projekt so effektiv wie möglich zu gestalten. Das Fachwissen des Clusters auf diesem Gebiet ermöglichte den Erfolg dieses Projekts. Unser Team hofft, in Zukunft weitere metaverse Anwendungen in der Medizin zu erforschen und zu entwickeln, um soziale Probleme zu lösen und die menschliche Kreativität über physische Grenzen hinaus zu fördern.

