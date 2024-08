Die Carl Zeiss Meditec-Aktie verzeichnete heute einen bemerkenswerten Anstieg im XETRA-Handel. In der Spitze kletterte der Kurs um 2,5 Prozent auf 64,75 EUR, was Anleger aufhorchen ließ. Trotz des jüngsten Aufschwungs bleibt die Aktie jedoch weit unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 123,75 EUR, das im März dieses Jahres erreicht wurde.

Analysten-Prognosen und Dividendenaussichten

Experten sehen für die Zukunft Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 73,88 EUR, was einen möglichen Aufwärtstrend signalisiert. Zudem erwarten Analysten für das kommende Jahr eine Dividendenerhöhung auf 1,20 EUR je Aktie, verglichen mit 1,10 EUR im Vorjahr. Für das Geschäftsjahr 2026 prognostizieren Experten einen Gewinn von 3,37 EUR je Aktie, was das langfristige Vertrauen in das Unternehmen unterstreicht.

