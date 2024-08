Samsung Electronics meldete für das zweite Quartal einen beeindruckenden Anstieg bei Umsatz und Betriebsgewinn, was zu einem deutlichen Kurssprung der Aktie führte. Der südkoreanische Technologieriese verzeichnete einen sechsfachen Anstieg des Nettogewinns auf 9,64 Billionen Won, womit die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen wurden. Besonders die Halbleitersparte trug maßgeblich zum Wachstum bei, profitierend von steigenden Speicherpreisen und einer robusten Nachfrage nach leistungsstarken Chips. Der Umsatz kletterte um beachtliche 23 Prozent auf 74 Billionen Won, was den stärksten Zuwachs seit 2021 darstellt.

Optimistische Zukunftsaussichten trotz Herausforderungen

Trotz einiger Hürden im Bereich der HBM-Speichertechnologie zeigt sich der Konzern zuversichtlich für die kommenden Quartale. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Ankündigung einer Dividendenausschüttung wider, was das Vertrauen der Investoren weiter stärkt. Experten sehen in der robusten Leistung von Samsung Electronics ein ermutigendes Signal für die gesamte Technologiebranche, insbesondere angesichts der aktuellen globalen Wirtschaftslage.

