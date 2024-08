DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 1. August

=== *** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1Q *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 1H *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Ergebnis 1H (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 2Q (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 2Q (07:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1H *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 2Q 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1H (10:00 PK) 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1H 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 2Q (08:30 PK; 10:15 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Ergebnis 2Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 2Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 2Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), ausführliches Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 2Q (10:30 PK) *** 08:00 DE/Daimler Truck Holding, Analysten- und Pressekonferenz zum Ergebnis 2Q *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 2Q 08:00 GB/Haleon plc, Ergebnis 1H 08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Ergebnis 1H 08:00 GB/Rolls-Royce plc, Ergebnis 1H *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 46,0 zuvor: 45,7 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 44,1 1. Veröff.: 44,1 zuvor: 45,3 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 42,6 1. Veröff.: 42,6 zuvor: 43,5 *** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 16:00 Analystenkonferenz) 10:00 NL/Qiagen NV, Konferenzen 2Q (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Juni/2Q *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 45,6 1. Veröff.: 45,6 zuvor: 45,8 10:00 DE/Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Pressegespräch zum Energiewende-Barometer 2024, Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 51,8 1. Veröff.: 51,8 zuvor: 50,9 *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juni Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,4% zuvor: 6,4% 13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 2Q *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 5,00% zuvor: 5,25% 13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 2Q 14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +1,8% gg Vq 1. Quartal: +0,2% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,7% gg Vq 1. Quartal: +4,0% gg Vq *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 49,5 1. Veröff.: 49,5 zuvor: 51,6 *** 16:00 US/Bauausgaben Juni PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 48,9 Punkte zuvor: 48,5 Punkte 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H 22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 2Q *** 22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q - CH/Börsenfeiertag Schweiz ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

August 01, 2024

