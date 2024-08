Der Anbieter von Personallösungen, Automatic Data Processing (ADP), verzeichnete im Juli 2024 einen Anstieg der Beschäftigung im privaten Sektor um 122.000 Stellen. Gleichzeitig verlangsamte sich das Lohnwachstum auf 4,8 Prozent im Jahresvergleich, was als positives Zeichen für die Inflationsbekämpfung der Zentralbank gesehen wird. Die Beschäftigungszunahme verteilte sich ungleichmäßig auf verschiedene Regionen und Unternehmengrößen, wobei der Süden mit 55.000 neuen Stellen am stärksten profitierte. Mittlere und große Unternehmen trugen am meisten zum Beschäftigungswachstum bei, während kleine Betriebe einen leichten Rückgang verzeichneten.

Finanzielle Leistung übertrifft Erwartungen

Im vierten Quartal übertraf ADP die Analystenerwartungen mit einem Gewinn pro Aktie von 2,09 Dollar und einem Umsatz von 4,77 Milliarden Dollar. Die Aktie des Unternehmens zeigte in den letzten drei Monaten eine positive Entwicklung mit einem Anstieg von 6,55 Prozent. Trotz einiger negativer Gewinnrevisionen wird die finanzielle Gesundheit des Unternehmens als gut eingestuft, was auf eine stabile Position im Markt für Personallösungen hindeutet.

