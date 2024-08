DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INDUSTRIEBESCHÄFTIGTE - Industriebeschäftigte nehmen in Deutschland laut einer Umfrage der Gewerkschaft IGBCE ein hohes Maß an Unkenntnis, Desinteresse und mangelnder Wertschätzung für ihre Arbeit wahr. Eine Mehrheit der Befragten kritisiere demnach, Belange und Sichtweisen von Arbeitnehmern in der Industrie würden in Politik, Gesellschaft und Massenmedien nicht ausreichend berücksichtigt, berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ). An der Erhebung haben sich laut IGBCE mehr als 4.200 Mitglieder aus allen Branchen im Organisationsbereich der zweitgrößten deutschen Industriegewerkschaft beteiligt. Die Ergebnisse seien damit aussagekräftig für Beschäftigte in der Industrie insgesamt, so die IGBCE. (WAZ)

BITCOIN - In der deutschen Blockchain- und Bitcoin-Szene haben sich einige Experten zusammengeschlossen, um einen neuen Verband zu gründen. Treibende Kräfte für den Bitcoin-Bundesverband sind Philipp Hartmannsgruber, Daniel Wingen und Alex von Frankenberg, Geschäftsführer des High-Tech Gründerfonds (HTGF). Hartmannsgruber ist das Sprachrohr der Gruppe, sein Amt im Vorstand des Blockchain-Bundesverbandes legte er zum 25. Juli nieder. Spätestens bis zum September soll der Verein offiziell ins Leben gerufen worden sein, teilte Hartmannsgruber über seinen X-Account mit. Ziel sei es, die Interessen von Unternehmen zu vertreten, die sich mit Bitcoin beschäftigen. Derzeit habe man schon etwa 25 interessierte Unternehmen. (Börsen-Zeitung)

August 01, 2024

