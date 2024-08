© Foto: Paul Sakuma/AP/dpa - dpa-Bildfunk



PayPal hat sich in den vergangenen Tagen stark verteuert. Angetrieben von überraschend guten Zahlen ging es um 15 Prozent bergauf. Was ist jetzt noch drin?Die Aktie von Bezahldienstleister PayPal, unverändert eine der am heißesten gehandelten Turnaround-Wetten am Markt, hat zuletzt stark an Fahrt gewonnen. Grund hierfür sind vor allem die überraschend guten Quartalszahlen, die das Unternehmen am Dienstagmittag vorlegen konnte. Seither hat sich die Aktie unter hohen Handelsvolumen deutlich zweistellig verteuert. Das sind üblicherweise gute Voraussetzungen für nachhaltige Kursbewegungen. Wie hoch sind die Chancen auf eine Trendwende und fortgesetzte Kursgewinne nun einzuschätzen? …